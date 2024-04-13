Общество

Псковский губернатор принял участие в совещании Николая Патрушева по вопросам безопасности в СЗФО

Ежегодное плановое совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северо-Западе России во вторник, 16 апреля, в Архангельске провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены пресс-службой губернатора Архангельской области

В совещании приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Александр Гуцан, руководители регионов Северо-Западного федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств. Псковскую область на мероприятии представлял губернатор Михаил Ведерников.

По информации пресс-службы аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, в центре внимания оказались вопросы взаимодействия силовых ведомств, правоохранительных органов, спецслужб и органов публичной власти для обеспечения безопасности граждан, защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Сделан акцент на дополнительных мерах по совершенствованию гражданской обороны.

Поручено обеспечить комплексный мониторинг природных явлений, рисков и угроз безопасности населения, прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Рассмотрены также вопросы, связанные с усилением оперативно-розыскной работы, направленной на предупреждение преступлений террористического характера, выявлением лиц, склонных к их совершению.

Кроме того, на совещании рассмотрели ситуацию в миграционной сфере.