Общество

Регистрация на первомайский квест псковских профсоюзов закроется 19 апреля

Регистрация на профсоюзный квест «Мир! Труд! Май!» открыта в Псковской области до 19 апреля. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов, квест приурочен к 1 мая - Дню международной солидарности трудящихся, его проведут в целях формирования положительного имиджа профсоюза, развития корпоративной культуры, пропаганды здорового образа жизни.

В квесте могут принять участие профсоюзные молодежные команды от 3 до 6 человек из Пскова и Великих Лук.

Заявки на участие в квесте направляются в Молодежный совет Псковского облсовпрофа до 19 апреля по электронной почте: styabut93@mail.ru либо в WhatsApp по номеру телефона: 8 953-243-06-15 (Светлана Артемьева).

После регистрации команды капитан получает кейс с заданиями квеста, а с 22 по 26 апреля команды в удобное время выполняют задания, которые предоставили им организаторы.

1 мая 2024 года в Большой зале Дома профсоюзов в Пскове (улица Советская, дом №15) состоится подведение итогов.