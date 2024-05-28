Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Секрет популярности японской кухни, или Как «обрусели» суши

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня ведущая Анна Машкова предлагает поговорить об одном из самых популярных мест, где можно заказать суши и роллы вкусно и безопасно для жизни. Более 10 лет Tasty Sushi радует нас разнообразием блюд в формате японской кухни. Это заведение стало проверенным и надежным другом для жителей Пскова. И сегодня гостями студии станут управляющие ресторана Tasty Sushi Владислав Стороженко и Ксения Николаева.

Как им пришла идея заниматься японской кухней? Насколько легко открыть бизнес такого рода и насколько сложно научиться делать роллы и суши? Как в Tasty Sushi удается сохранять свежесть блюд? Какие роллы и суши в основном любят псковичи? Какими супер-предложениями могут воспользоваться клиенты ресторана, кроме счастливых часов? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.