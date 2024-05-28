Общество

Арендатор морга в Гдове выплатит районной больнице свыше 300 тысяч рублей

Арбитражный суд Псковской области решением от 28 мая взыскал с индивидуального предпринимателя задолженность за пользование моргом в размере 311 тысяч 25 рублей 79 копеек в пользу Гдовской районной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Гдовская районная больница и индивидуальный предприниматель заключили договор аренды помещения, находящегося у Гдовской районной больницы на праве оперативного управления. 14 ноября 2022 года Арбитражный суд Псковской области признал его недействительным.

Затем Гдовская районная больница обратилась в Арбитражный суд Псковской области к индивидуальному предпринимателю о взыскании арендных платежей за фактическое пользование моргом по дату возврата имущества. Как отметили в суде, недействительность договора аренды не влияет на правомерность взыскания платы за пользование имуществом.