Общество

Первопроходцы: как ТОСы помогают псковичам решать проблемы во дворах и в домах

В Пскове все больше активных жителей объединяются в территориальные общественные самоуправления. Это неудивительно: ТОСы уже давно зарекомендовали себя как мощнейший инструмент, с помощью которого можно создать комфортные условия жизни на своей территории. Благодаря участию в грантовых конкурсах, жители сами могут решать вопросы благоустройства в домах и во дворах, организовывать проведение ремонтных работ, устанавливать детские площадки и многое другое.

Одними из первых в Пскове стали развивать «тосовское» движение жители округа №12 при непосредственном участии своего депутата Григория Стороненкова. Какие проблемы удалось решить с помощью самоуправления на местах, узнала Псковская Лента Новостей.

Первый на округе

Всего за четыре года на территории Старого Запсковья, ДЭУ и Овсища появилось больше десяти территориальных общественных самоуправлений. «У нас зарегистрировано девять ТОСов, еще три находятся в стадии регистрации. Итого - 12. Кроме того, еще шесть таких объединений подали заявки на регистрацию границ ТОСов. Если все сложится, на округе будет 18 ТОСов», - рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков.

Первой «ласточкой» был созданный в начале 2019 года ТОС «Набат, 1». Жильцы 20-квартирного дома объединились, чтобы решить вопрос установки шлагбаума и системы видеонаблюдения. «Наш дом расположен недалеко от устья реки Псковы, недалеко от нас проходят все городские праздники и мероприятия. Поэтому через наш двор все ходили, ездили, оставляли машины. Это было большой проблемой, и мы решили установить шлагбаум и видеокамеры. Для этого организовали ТОС. И сразу подали две заявки на городской конкурс проектов», - рассказала председатель ТОС Марина Боброва.

По итогам конкурса ТОС «Набат, 1» получил финансирование только на систему наблюдения. Но жильцы были довольны. «Видеонаблюдение не раз нас выручало. Были случаи воровства, один раз разбили машину. Мы предоставляли записи в полицию, и виновных задерживали», - отметила Марина Боброва.

Также участие в конкурсе проектов ТОС помогло решить другие проблемы жителей. «В 2020 году мы победили с проектом по замене контейнерной площадки. У нас была старая-старая бетонная площадка. Там все крошилось и ломалось. Если был ветер, то хлам и мусор летали по всему двору. Чайки, бакланы тоже его таскали. Теперь у нас новенькая контейнерная площадка. Она закрывается, никакие ветра мусор не разносят. Все чисто и красиво», - рассказала председатель ТОС.

Спасли от вытаптывания тосовцы и зеленую зону во дворе. По словам Марины Бобровой, из-за переноса остановки общественного транспорта, через двор увеличился поток людей, причем ходили они «прямиком через газоны». «Поэтому следующим нашим проектом стала установка ограждения. Теперь у нас красиво, цветут цветы, а люди стали по тротуарам ходить», - заметила она.

«Мы очень довольны, что создали ТОС и участвовали в конкурсах. Двор стал лучше. Шлагбаум потом общими усилиями сами поставили. Кажется, уже нечего пожелать», - сказала Марина Боброва.

По словам Григория Стороненкова, ТОС «Набат, 1» последовательно, одну за другой, выполнил поставленные задачи, и взял паузу по участию в конкурсах. Другие ТОСы, наоборот, строят большие планы, делят их на пятилетки и каждый год подают заявки с проектами благоустройства. «Каждый ТОС индивидуален», - подчеркнул депутат.

Самые активные

«Территориальное общественное самоуправление может быть организовано как в рамках микрорайона, так и в рамках группы домов, одного дома и даже одного подъезда. В нашем округе, в основном, один дом - один ТОС. Хотя сейчас в частном секторе стали объединяться по пять домов и организовывать ТОСы», - пояснил Григорий Стороненков.

И, конечно, большую роль в работе общественных самоуправлений играют их председатели. На 12-м округе таких активных и инициативных людей немало.

«Самые активные - это ТОС «VIP-персоны» на ул. Ижорского батальона, 39, руководителем которого является Анна Григорьева, и «Тиконд Ретро» на ул. Алексея Алехина, 4 и 6, которым руководит Татьяна Деренских. Они ни одного конкурса не пропускают. Везде подают заявки», - отметил депутат.

Причем, чуть ли не каждый проект - в числе грантополучателей. А ведь с момента создания этих общественных объединений жильцов прошло всего два года.

«Впервые услышали о том, что такое ТОС и что можно сделать с помощью этого инструмента в 2022 году на собрании по проекту «Городская среда», организованном депутатом нашего округа Григорием Ивановичем Стороненковым. Это был август, а в ноябре у нас уже было собрание собственников по учреждению устава ТОС. Депутаты городской Думы тоже были на этом собрании. Мы были первооткрывателями, и нас обучали», - рассказала Анна Григорьева.

10 января 2023 года ТОС «VIP-персоны» был зарегистрирован. «Название появилось из шутки. На собрании кто-то сказал: «Давайте попробуем создать ТОС? Что мы привилегированные, что ли?». Посмеялись. А в итоге название так и закрепилось», - рассказала председатель ТОС.

В этом же году новоиспеченный ТОС подал сразу две заявки. Во дворе был старый игровой городок, который подлежал сносу, а детей в доме на Ижорского батальона было много. Поэтому на областной конкурс подали заявку на установку детской площадки, а на городской - воркаут-площадки. «Оба конкурса выиграли. Площадки установили. Теперь у нас во дворе всегда много ребят. Даже зимой приходят», - рассказала Анна Григорьева.

В этом году тосовцы продолжили работу по созданию инфраструктуры для подрастающего поколения. «В 2024 году на областной конкурс мы подали заявку на резиновое покрытие для спортивной площадки, а на городской - на ограждение для качелей-каруселей на детской площадке. Все четыре конкурса мы выиграли. А когда Борис Андреевич (Елкин - прим.ред.) объявил дополнительный городской конкурс, мы решили снова попытать счастье - хотим и для детской площадки резиновое покрытие. Если выиграем и этот конкурс, то у нас за год полностью будут оборудованы и спортивная площадка, и детская!»

Новыми тренажерами и качелями пользуется и семья председателя ТОС. Анна - многодетная мама, у нее трое детей и вот-вот появится еще один малыш. Но домашние заботы не мешают общественной деятельности. «Было бы желание! Чем больше нагрузка, тем больше начинаешь шевелиться. Не выиграл городской конкурс - надо участвовать в областном», - считает она.

Анна уверена, что возможностями такого инструмента, как ТОС, надо пользоваться. «Когда ТОСы только начинали создаваться, никто не понимал, зачем они и для чего. Сейчас, когда люди видят результат проделанной работы, отношение к этому другое. Мы делаем это, в первую очередь, для себя».

Поэтому в планах ТОС «VIP-персоны» - поменять скамейки и создать более комфортные условия для пенсионеров, а затем - взяться за ремонт общедомовых помещений, в первую очередь, заменить окна в подъездах на пластиковые.

Стараются не отставать в реализации проектов для детей и активисты ТОС «Тиконд Ретро». Общественное самоуправление тоже было создано в 2022 году и уже многого успело добиться. «Нам нужно было благоустроить придомовую территорию, и Григорий Иванович посоветовал создать ТОС. Собрание собственников провели, выбрали председателя - кто будет возглавлять, кто помогать. В итоге наш ТОС - это дом на Алехина, 4 и три подъезда дома на Алехина, 6», - рассказала председатель ТОС «Тиконд Ретро» Татьяна Деренских.

Сразу же попробовали свои силы в областном конкурсе с проектом по оборудованию спортивной площадки. «Конкурс выиграли. В рамках проекта была выровнена площадка, сделана песчаная подушка, установлены спортивные элементы. В этом году снова приняли участие - теперь у нас будет резиновое покрытие для этой площадки», - сообщила она.

Также в 2024 году ТОС отправил заявки и на городской конкурс. Жители хотят облагородить периметр площадки, установить дополнительные скамейки, урны, проработать вопрос уличного освещения и видеонаблюдения.

Успех вдохновляет

Помимо региональных и муниципальных конкурсов, ТОСы участвуют в инициативном проектировании. «Для участия в программе необходима заявка от 10 активных жителей. Фактически в каждом ТОСе есть пять активистов. Поэтому «VIP-персоны» и «Тиконд Ретро» объединились и подали заявку на благоустройство «Белочкина хуторка» - зеленой зоны в районе дома Ижорского батальона, 39 и 43. В июле уже начнется реализация этого проекта», - рассказал Григорий Стороненков.

Но депутат хочет, чтобы как можно больше псковичей знали о возможностях территориального общественного самоуправления. Поэтому уже несколько лет информирует о возможностях этого инструмента жителей своего округа: «Любым инструментом люди начинают пользоваться, когда понимают, что он может дать и как им воспользоваться: как зарегистрировать ТОС, как подать заявки и т.д. И, конечно, когда видят успешную деятельность соседей, знакомых в рамках тосовских проектов».

Поэтому он лично встречается с жителями и информирует их через социальные сети. Округ объединен ВК-сообществом, также группы в Ватсап или Телеграм есть у каждого дома. Все председатели советов домов объединены в общий чат, поэтому полезная информация быстро распространяется.

«Когда первые ТОСы были зарегистрированы и показали успешный результат, люди увидели, что это реально, они начали потихонечку подтягиваться», - сказал он.

Один из недавно зарегистрированных - ТОС «Комфортный дом» по адресу: Алехина, 28. «Это один из 16-этажных домов «Альфа, Бета, Гамма», и придомовая территория у нас общая. Поэтому мы организовали ТОС только нашего дома. У нас проблема: два училища рядом, и на черных лестницах в нашем здании часто собираются подростки, курят, пьют, поджигают выключатели. Мы уже замучились их гонять. Поэтому хотим организовать видеонаблюдение внутри дома. А в дальнейшем и косметический ремонт в подъездах сделать», - пояснила председатель объединения жильцов Наталья Луганская.

Заявку на реализацию проекта тосовцы успели подать на городской конкурс. «На этой неделе узнаем, выиграли мы или нет! Но Григорий Иванович успокаивает: если здесь не выиграете - будет еще областной конкурс. С депутатом нам очень повезло! Он нам во всем помогает, и всех объединяет!» - подчеркнула женщина.

Светлана Синцова

Фото из соцсетей и архива ПЛН