Общество

«Будем делать постепенно»: отремонтировать дворы и спилить аварийные деревья помогут жителям Завеличья

Придомовая территория, согласно Жилищному кодексу, - это собственность жильцов. С одной стороны, это хорошо: жители сами решают, где установить площадку, а где - оборудовать парковку. Но откуда взять средства на благоустройство или на такую затратную статью расходов, как асфальтирование? Варианты решения этих и других проблемных вопросов были предложены в ходе контрольного выезда на округ №7 депутата Псковской городской Думы Ольги Фёдоровой. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Проблемные вопросы

Ямы во дворах и превращение их после дождей в огромные лужи, проезжающий через дворы транспорт, опасность аварийных деревьев - почти в каждой дворе, который вошел в план контрольного выезда, проблемы примерно одни и те же.

Асфальт во дворе на Юбилейной, 69а оставляет желать лучшего, так через двор постоянно ездят машины, тем самым ухудшая состояние проезжей части и создавая неудобства жильцам дома. Поэтому собственники, пришедшие на встречу со своим депутатом Ольгой Федоровой и главой Пскова Борисом Елкиным, попросили закрыть проезд через двор. Глава города предложил в качестве временной меры установку плиты, а в дальнейшем - организовать парковку.

Почти такие же трудности у местного лицея №10 - подъезда к школе фактически нет. «К школе не подъехать. Если мы ездим на экскурсии, автобус ждет ребят или на межквартальном проезде, или на Юбилейной. И так, и так неудобно», - отметила депутат, которая знает об этом не понаслышке, так как является директором лицея №10.

Кроме того, состояние асфальтового покрытия на этом участке тоже сложно назвать удовлетворительным. В качестве временной меры Борис Елкин предложил подсыпать территорию ФАМом.

Во дворе дома 65 по ул. Юбилейной, наоборот, двор был заасфальтирован еще в прошлом году. «Это здорово, потому что здесь были лужи, и люди ходили по отмостке. Внешне выглядит хорошо. Но... ливневки нет. И, когда дожди, тут заполняются водой и подвалы», - озвучила проблему депутат.

По пути к лицею «Развитие» Ольга Федорова обращает внимание на вопрос благоустройства воинского захоронения на Юбилейной. «Мы убирали к празднику. Плюс сейчас со школьным лагерем приходим убирать. Но, когда дети уходят из школьного лагеря, трава продолжает расти», - сказала она, попросив на будущее учесть расходы и на благоустройство этой территории.

На встрече с руководством лицея «Развитие» обсуждался вопрос замены оконных блоков. Учебному заведению в этом году будет 55 лет, поэтому решено было ко дню рождения заменить все окна на фасаде, где уже частично установлены стеклопакеты. Борис Елкин попросил посчитать «болевые точки» - те учебные кабинеты, где новые оконные блоки нужны в первую очередь, и доложить об этом в городское управление образования.

ТОС поможет

Во дворе дома 51 на ул. Народной жильцы просят расширить проезжую часть. Придомовая территория является собственностью дома. Но дорожный ремонт для жильцов - задача неподъемная. А проблема серьезная.

«Ямы мы засыпали недавно. Столбики наставили, а мусоровозы ездят прямо по газонам, им здесь удобнее, машины царапают. Мы бы хотели расширить проезд, чтобы стоянку сделать», - пояснил житель дома.

Другая проблема - аварийные деревья. «Тополя, три штуки. Это просто беда! Когда сильный ветер, ветки прямо в окна бьют», - отметил мужчина.

Хотя бы частично решить проблемы жителей поможет ТОС. Именно этот инструмент рекомендовала использовать руководитель управляющей компании «13 квартал» Ольга Самсонова.

«Мы можем организовать в вашем доме ТОС и войти в следующем году в программу. Благодаря участию в городском конкурсе, на Юбилейной, 51 площадку сделали. До этого там вообще двора не было. Давайте организуем ТОС, проведем собрание, я помогу», - предложила она.

По словам Ольги Самсоновой, многие вещи в рамках проектов ТОС можно сделать за счет муниципалитета, например, благоустройство двора.

Создать ТОС уже готов дом 31 по ул. Красноармейской. «Это для нас новая программа. Хочется поучаствовать. Почему бы нет?» - отметила жительница дома Алена Пучкова.

Жильцы дома - активные, сами занимаются благоустройством дворовой территории. «Озеленение сделали за свой счет, установили шлагбаум, видеонаблюдение», - рассказала женщина. Но, по ее словам, проблем еще достаточно. «Главная проблема - это ливневка: у нас постоянно затапливает весь двор. И вторая проблема - два аварийных больших дерева, которые вот-вот могут упасть. Нам не потянуть спил деревьев. Если ли возможность помочь нам?» - спросила она.

Глава города попросил своего заместителя Алексея Саенко составить список аварийных деревьев, которые в первую очередь подлежат спилу. Что касается ливневой канализации, глава города поручил отправить запрос в Горводоканал о возможности ее прочистки.

«Будем изыскивать возможность»

«Микрорайон старый - тот, что назывался Черёмушки. Когда-то это были новостройки, они были радостью, здесь сажали деревья, а теперь всё это стало проблемой. Мы уже вырубили деревья на Рижском, 60, Юбилейной, 63 и 65, и получилась очень хорошая зона и для парковки, и для детского сада. Теперь надо другим дворам. Есть проблемы со спином старых деревьев, жильцам этого не осилить. Это очень затратное мероприятие», - отметила, подводя итоги выезда, Ольга Федорова.

Также, по ее словам, необходимо решать и вопросы асфальтирования возле домов. «Территории очень большие отмежёваны для дворов, и средств людям не хватает на решение своих проблем. Хорошо, что Борис Андреевич находит возможность пойти навстречу. Постепенно всё решаем. Во дворах многое сделано, но много предстоит сделать. Старые дома требуют дальнейшего обустройства», - отметила депутат.

Борис Елкин также отметил, что у жителей 7-го округа много наболевших вопросов, в том числе, трудности с ремонтом дворовых территорий и межквартальных проездов. «Все эти территории, конечно, требуются ремонтировать, будем изыскивать возможность», - сказал он.

Кроме того, глава Пскова обратил внимание на необходимость помогать образовательным учреждениях решать их проблемы. «Понятно, что хотелось бы сделать всё и сразу, но будем постепенно. Самое главное - есть возможность пройти, посмотреть самому, чтобы не на словах, а физически посмотреть на все эти недостатки. Это, конечно, должно ускорить наш процесс ремонта. Но должен сказать, что округ неплохой. Видно, что и депутаты, и жители любят свой округ и им занимаются», - отметил Борис Елкин.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова