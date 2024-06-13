Общество

«Зверьё моё»: О помощи онкобольным животным. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 июня. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли учредитель и руководитель благотворительного фонда помощи животным с онкозаболеваниями, врач-онколог, кандидат наук, доцент РОСБИОТЕХ, генеральный директор ветеринарной клиники «Зоогаллерея» Юлия Меликова и директор детского технопарка «Кванториум Псков» Надежда Григорьева.

Речь пошла о совместной с благотворительным фондом смене «Будь рядом», которая завершилась в псковском «Кванториуме» на прошлой неделе. Гости рассказали, чем занимались ребята, и как это поможет животным с онкологией. Почему дети — самая благодарная публика, а онкология — это не страшно? Как часто возникают онкозаболевания у братьев меньших, и какую роль в этом играет диспансеризация?

Об этом и многом другом — в эфире.