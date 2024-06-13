Общество

Знакомиться на Госуслугах готовы только 25% псковичей — опрос

Знакомиться на Госуслугах готовы только 25% экономически активных псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Пскова.

Мнения псковичей по поводу возможности знакомств в Интернете разделились поровну: каждый второй относится к такому способу положительно или скорее положительно, столько же — однозначно или скорее отрицательно.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на Госуслугах раздел для знакомств с целью создания пары. Только 25% горожан поддерживают данную инициативу. 40% категорически против: «Незачем засорять Госуслуги»; «Для этого есть социальные сети и приложения»; «Депутаты должны решать государственные вопросы».

Характерно, что именно те категории граждан, которые чаще одобряют интернет-сервисы знакомств (мужчины и горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей), больше всего возмущаются идеей открытия дейтинг-раздела на Госуслугах.