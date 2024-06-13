Общество

Жалобу на закупку материалов для псковского онкодиспансера признали необоснованной

Жалобу на закупку расходных материалов для нужд Псковского областного клинического онкологического диспансера признали необоснованной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском УФАС.

Псковский областной клинический онкологический диспансер объявил электронный аукцион на поставку насадки рукоятки ультразвуковой хирургической системы для мягких тканей одноразового использования. ООО «Эндолайн» подало жалобу на положения извещения о проведении данного аукциона.

По мнению заявителя, его права и законные интересы были нарушены, поскольку при описании объекта закупки указаны требования к товарам, нарушающие принципы обеспечения конкуренции и эффективности осуществления закупок, указанные заказчиком параметры не несут существенного функционального значения, а лишь ограничивают конкуренцию. Представители заказчика не согласился с доводами заявителя и сообщили следующее: потребности заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований к объекту закупки, закупаемые медицинские изделия являются необходимыми расходными материалами к медицинскому оборудованию, имеющемуся у заказчика, расположение кнопок очень важно для хирурга.

Стоит отметить, что на участие в спорной закупке подано восемь заявок, снижение начальной максимальной цены контракта составило 53,07%.

Представитель заказчика на заседании комиссии контрольного органа привел обоснование требуемых характеристик. Таким образом, заказчик указал характеристики в соответствии со своими потребностями, опираясь на нормы статьи 33 Закона о контрактной системе.

Комиссия установила, что жалоба не содержала документов и сведений, свидетельствующих о невозможности формирования заявки, в соответствии с требованиями извещения о проведении электронного аукциона. При указанных обстоятельствах доводы жалобы заявителя не нашли своего подтверждения. Комиссия Псковского УФАС России не выявила нарушений и признала жалобу ООО «Эндолайн» необоснованной.