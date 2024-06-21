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Общество

Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях

22.06.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерам размещать туристов в гостевых домах на землях сельскохозяйственного назначения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее такого права у фермерских хозяйств, относящихся к сельхозтоваропроизводителям, не было. Согласно новым нормам, фермеры, которые будут предоставлять услуги в рамках сельского туризма, сохранят статус сельхозтоваропроизводителя, что позволит им продолжать пользоваться всеми видами господдержки. Деятельность в сфере агротуризма станет для них дополнительной.

Кроме того, закон вводит понятие «устойчивое развитие сельских территорий». Под ним будет пониматься стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, обеспечиваемые, в том числе в результате осуществления видов деятельности, не связанных с сельскохозяйственным производством, включая деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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