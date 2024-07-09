Общество

Островичей со своим взглядом на борьбу с зависимостями хотят пригласить на «Открытый микрофон»

Неформальные мероприятия и профилактику в школах планируют проводить в Островском районе в рамках борьбы со злоупотреблением алкоголем и наркотическими средствами среди подростков. Два ключевых вопроса рассмотрели в ходе очередного заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Островский район». Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

О мероприятиях, проводимых в целях формирования негативного отношения к злоупотреблению алкоголем и наркотическими средствами в подростковой и молодёжной среде, доложил заведующий отделом по работе с молодёжью центра культуры «Юбилейный» Александр Дубровский.

При планировании дальнейшей работы в этом направлении докладчик предложил несколько новых идей. Например, проведение неформального мероприятия под рабочим названием «Открытый микрофон», где на прямое общение с подростками приглашать как молодых, так и зрелых людей, имеющих по проблеме алкогольной и наркозависимости свой взгляд и убедительную позицию.

Поддержали инициативу проведения футбольных матчей между подростками, стоящими на учёте, которые ведут асоциальный образ жизни, и сотрудникам правоохранительных органов. Получила одобрение тема донорства среди волонтёров района.

«При этом совершенно не обязательно привязываться к определённым датам, например, Дню донора, когда в пунктах сдачи крови большие очереди», - сказал Дмитрий Быстров.

Он отметил, что самое главное, чтобы проводимые мероприятия с подростками и молодёжью выражались не только в цифровых показателях, а давали определённый положительный эффект.

«И эффективность должна быть наглядно видна во временной динамике совершённых правонарушений в подростковой и молодёжной среде. Вся ваша работа должна в итоге отражаться в конкретном результате»,- дополнил глава района.

С информацией о мерах по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на учёте по делам несовершеннолетних, выступила заместитель главы администрации района Лариса Иванова.

Дмитрий Быстров отметил, что в этой теме надо делать упор на ранее выявление признаков семейного неблагополучия – это лучшее средство профилактики.

«Это не легко, но заниматься этим аспектом необходимо, особенно в образовательных и даже дошкольных учреждениях. При этом Лариса Иванова подняла тему возрождения наставнической деятельности как одного из действенных средств воспитания подростков, благо такой опыт уже имелся в Островском районе», - заключил Дмитрий Быстров.