Предзаказ на новую линейку складных смартфонов Samsung Galaxy открыл билайн

Во всем мире наблюдали презентацию новых гаджетов от Samsung. Одними из первых в России оценить новинки вживую смогли гости дискуссии «Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего», организованной билайном в Музее Москвы. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании билайн, попасть на мероприятие можно было по бесплатной регистрации на сайте музея.
Фото: пресс-служба билайн
Участники подняли актуальные вопросы и попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное искусство и как Samsung меняет нашу реальность. Спикерами выступили генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, шеф-редактор интернет-издания «Код Дурова» Кирилл Сергеев, а специальным гостем стал цифровой художник Brickspacer. Модерировал встречу Константин Романов, директор по ИИ и цифровым продуктам билайна.
Спикеры раскрыли изнанку цифровых профессий и показали, как с помощью новых моделей складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, которые уже доступны для предзаказа в билайне, можно решать не только личные, но и рабочие задачи.
Художник Brickspacer в реальном времени с помощью модели Z Fold6 и благодаря возможностям Galaxy AI смог с нуля создать реалистичное и качественное изображение со своим персонажем. Убедиться в том, что все действия художника выполняются вживую, смогли и люди в зале. Зрители были активно вовлечены в процесс создания иллюстрации и предлагали идеи, как ее дополнить. Буквально за 10 минут изначальный набросок Brickspacer, который он также сделал на Z Fold6 и доработал с Galaxy AI, в результате коллективного творческого процесса превратился в совершенно другую иллюстрацию.
«Во-первых, я очень благодарна предложению билайна организовать эту дискуссию, потому что я являюсь последовательным пользователем мобильной связи оператора и, можно сказать, уже больше 20 лет “живу на яркой стороне”. Во-вторых, мне кажется, что это суперклассно, что компания подняла тему совмещения музейного пространства и цифрового искусства с помощью передовых технологий. Сегодня совершенно невозможно закрываться в музее от современных технологий. Я думаю, что сейчас мы находимся в той точке, когда стоит ожидать еще очень многого от искусственного интеллекта в искусстве и появления различных форматов создания цифровой реальности», - отметила генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.
«Новые технологии и возможности искусственного интеллекта позволяют нам экономить очень много сил и делать больше, чем мы могли бы. ИИ уже давно был вокруг нас, но для того, чтобы использовать его, нужно было много специализированных знаний: где достать конкретную модель, как и в каких целях ее обучить и так далее. И результат работы ИИ раньше приносил пользу в большинстве своем только тому, кто его создавал. Теперь доступ к возможностям ИИ стал проще, а создавать и пользоваться результатом его работы может практически любой пользователь, просто достав из кармана смартфон», - подчеркнул шеф-редактор интернет-издания «Код Дурова» Кирилл Сергеев.
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