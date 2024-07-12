Общество

Промежуточные итоги капремонта псковских школ подвели в «Единой России»

«Единая Россия» подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений, по поручению Владимира Путина партия реализует ее вместе с Минпросвещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, координатор партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян отметил, что в Псковской области шесть школ, которые в этом году являются участниками программы «Капитальный ремонт школ», находятся в стадии активных работ.

«Серьезных отставаний от графиков не наблюдается. На объектах в Плюссе, Пустошке, Пушкиногорском районе и двух школах Пскова в рамках осуществления контроля регулярно бывают не только представители органов исполнительной власти муниципалитетов, уполномоченные лица строительного и технического надзора, но и депутаты разных уровней от партии "Единая Россия". Вместе с представителями родительской общественности парламентарии проводят визуальную оценку факта выполненных работ и их качества, соответствия проекту, темпов и сроков работ. В случае возникновения проблемных ситуаций депутаты прикладывают усилия и помогают органам исполнительной власти в общении с подрядчиками и исправлении ситуации», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Он добавил, что ежегодно партийцы активно участвуют в акции «Собери ребенка в школу», и этот год не станет исключением.

«Депутаты всех уровней, сторонники партии, представители "Женского движения Единой России" начинают собирать школьные принадлежности для многодетных и малоимущих семей, детям участников СВО, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», - сказал Армен Мнацаканян.

Ход работ по программам капремонта и строительства образовательных учреждений, готовность школ и детсадов к началу нового учебного года обсудили на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения, который провели врио секретаря Генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов.

Владимир Якушев сообщил, что на сегодня построены 1236 новых школ и 1680 детсадов. В этом году запланирован ввод 364 новых школ на 300 тысяч мест.

По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. За счёт федеральных средств в 2024 году запланирован ремонт 1057 школ. Из них 534 школы – с окончанием работ в 2025 году.

«По 1030 объектам контракты заключены, работы идут в графике. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов – Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область – Кузбасс. Хочу поблагодарить всех за работу», - сказал врио секретаря Генсовета партии.

Он отметил также, что активно программа реализуется в новых регионах.

«Несмотря на все сложности и то, что новые регионы первый год полноценно участвуют в программе (капремонта школ – ред.), результаты очень хорошие», - подчеркнул Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета «Единой России» обратил внимание, что по 25 школам контракты пока не заключены. Долги по капремонту остались у четырех регионов. Это четыре школы в Курганской области, по одной школе – в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкессии.

По строительству новых зданий школ риски есть в 56 субъектах РФ.

«Просил бы глав регионов лично подключиться к ситуации по этим объектам и в постоянном режиме держать вопрос на контроле. С 22 июля по 18 августа мы проведем всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ, которые запланированы к сдаче к началу учебного года. Прошу координаторов партийного проекта "Новая школа" в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник», - сказал Владимир Якушев.

За каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от «Единой России» всех уровней, сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов.

«У нас в высокой степени готовности нацпроекты "Молодежь и дети" и "Семья". Опыт и реализацию (программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений) в таком темпе предлагаю продолжить», - сказал министр.

Он также отметил, что Минпросвещения начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы. Если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции.

«Объем распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счет региональных средств», - подчеркнул Сергей Кравцов.

Помимо этого, на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения стартовала традиционная партийная акция «Собери ребенка в школу».

«Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и из семей других льготных категорий в подготовке к началу учебного года. В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч – это дети из Донбасса и Новороссии», - напомнил Владимир Якушев.

Он поручил в этом году также уделить особое внимание семьям в новых регионах и семьям участников СВО.

Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.