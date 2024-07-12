Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новый взгляд на бизнес
модульный отдых
вкусное Пушкиногорье
вакансий хоть отбавляй
творог правда и мифы
экзотика агротуризм
«Банщикам» закон не писан?
чем полезен хоумстейджинг?
обзор
ENERGY кешбэк-игра
«Чистая вода» в Псковской области
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
творожные истории
где в Пскове получить права
шоу каскадеров
 
 
 
ещё Общество 12.07.2024 16:182 Два кандидата претендуют на звание «Почетного гражданина города Пскова» 17.07.2024 15:500 Промежуточные итоги капремонта псковских школ подвели в «Единой России» 17.07.2024 14:430 Профилактику гибели людей на водоемах обсудили на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 17.07.2024 14:310 Важные для псковичей новые законы перечислил депутат Госдумы 17.07.2024 14:200 До конца июля действует акция на йогурты «Молочные продукты Пушкиногорья» 17.07.2024 14:100 Александр Козловский провел встречу с железнодорожниками в Дно
 
 
 
Самое популярное 15.07.2024 07:411 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 14.07.2024 13:356 Шествие женщин в красных платьях состоялось в Пскове. ВИДЕО 13.07.2024 09:380 Еще семь псковичей погибли в ходе СВО 10.07.2024 17:212 C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения 11.07.2024 14:453 Кто такая эта «Яся» из Пскова, и о чем она говорила с Путиным?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Промежуточные итоги капремонта псковских школ подвели в «Единой России»

17.07.2024 15:50|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений, по поручению Владимира Путина партия реализует ее вместе с Минпросвещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии. 

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, координатор партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян отметил, что в Псковской области шесть школ, которые в этом году являются участниками программы «Капитальный ремонт школ», находятся в стадии активных работ.

«Серьезных отставаний от графиков не наблюдается. На объектах в Плюссе, Пустошке, Пушкиногорском районе и двух школах Пскова в рамках осуществления контроля регулярно бывают не только представители органов исполнительной власти муниципалитетов, уполномоченные лица строительного и технического надзора, но и депутаты разных уровней от партии "Единая Россия". Вместе с представителями родительской общественности парламентарии проводят визуальную оценку факта выполненных работ и их качества, соответствия проекту, темпов и сроков работ. В случае возникновения проблемных ситуаций депутаты прикладывают усилия и помогают органам исполнительной власти в общении с подрядчиками и исправлении ситуации», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Он добавил, что ежегодно партийцы активно участвуют в акции «Собери ребенка в школу», и этот год не станет исключением.

«Депутаты всех уровней, сторонники партии, представители "Женского движения Единой России" начинают собирать школьные принадлежности для многодетных и малоимущих семей, детям участников СВО, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», - сказал Армен Мнацаканян.

Ход работ по программам капремонта и строительства образовательных учреждений, готовность школ и детсадов к началу нового учебного года обсудили на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения, который провели врио секретаря Генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов.

Владимир Якушев сообщил, что на сегодня построены 1236 новых школ и 1680 детсадов. В этом году запланирован ввод 364 новых школ на 300 тысяч мест.

По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. За счёт федеральных средств в 2024 году запланирован ремонт 1057 школ. Из них 534 школы – с окончанием работ в 2025 году.

«По 1030 объектам контракты заключены, работы идут в графике. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов – Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область – Кузбасс. Хочу поблагодарить всех за работу», - сказал врио секретаря Генсовета партии.

Он отметил также, что активно программа реализуется в новых регионах.

«Несмотря на все сложности и то, что новые регионы первый год полноценно участвуют в программе (капремонта школ – ред.), результаты очень хорошие», - подчеркнул Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета «Единой России» обратил внимание, что по 25 школам контракты пока не заключены. Долги по капремонту остались у четырех регионов. Это четыре школы в Курганской области, по одной школе – в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкессии.

По строительству новых зданий школ риски есть в 56 субъектах РФ.

«Просил бы глав регионов лично подключиться к ситуации по этим объектам и в постоянном режиме держать вопрос на контроле. С 22 июля по 18 августа мы проведем всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ, которые запланированы к сдаче к началу учебного года. Прошу координаторов партийного проекта "Новая школа" в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник», - сказал Владимир Якушев.

За каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от «Единой России» всех уровней, сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов.

«У нас в высокой степени готовности нацпроекты "Молодежь и дети" и "Семья". Опыт и реализацию (программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений) в таком темпе предлагаю продолжить», - сказал министр.

Он также отметил, что Минпросвещения начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы. Если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции.

«Объем распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счет региональных средств», - подчеркнул Сергей Кравцов.

Помимо этого, на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения стартовала традиционная партийная акция «Собери ребенка в школу».

«Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и из семей других льготных категорий в подготовке к началу учебного года. В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч – это дети из Донбасса и Новороссии», - напомнил Владимир Якушев.

Он поручил в этом году также уделить особое внимание семьям в новых регионах и семьям участников СВО.

Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 104 человека
17.07.2024, 16:220 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы 17.07.2024, 16:080 Поезд «Ласточка» Петербург - Псков столкнулся с автомобилем в Ленобласти 17.07.2024, 16:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о мерах поддержки псковских фермеров 17.07.2024, 15:500 Промежуточные итоги капремонта псковских школ подвели в «Единой России»
17.07.2024, 15:390 Автор обновил содержание краеведческой книги «Овсище в алмазах» 17.07.2024, 15:270 Совет Федерации одобрил закон о социальных банковских вкладах 17.07.2024, 15:160 Когда станет известно имя нового сенатора от Псковской области, рассказал Александр Козловский 17.07.2024, 14:591 Велосипедиста с пассажиром сбил водитель автомобиля в Пскове
17.07.2024, 14:540 Чемпионат по морскому троеборью состоялся в Себеже 17.07.2024, 14:430 Профилактику гибели людей на водоемах обсудили на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 17.07.2024, 14:310 Важные для псковичей новые законы перечислил депутат Госдумы 17.07.2024, 14:200 До конца июля действует акция на йогурты «Молочные продукты Пушкиногорья»
17.07.2024, 14:100 Александр Козловский провел встречу с железнодорожниками в Дно 17.07.2024, 14:040 Инвестиционные паспорта для муниципалитетов разрабатывают в Псковской области 17.07.2024, 13:502 Прошло 10 лет со дня катастрофы рейса MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур 17.07.2024, 13:400 Псковичей призвали не оставлять детей одних на доске для сапсерфинга
17.07.2024, 13:253 Кадры решают уйти 17.07.2024, 13:200 В Госдуму внесли проект об увеличении маткапитала в регионах с низким уровнем рождаемости 17.07.2024, 13:140 Грозы и дожди ожидаются в Псковской области ночью 18 июля 17.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским
17.07.2024, 12:570 Лучших выпускников псковских школ пригласили на торжественный прием в правительство. ФОТО 17.07.2024, 12:520 Более 20 пляжей оборудованы для купания на территории Псковской области 17.07.2024, 12:360 Свой результат на ЕГЭ после пересдачи смогли улучшить около 73% школьников 17.07.2024, 12:220 О мерах поддержки фермеров в Псковской области расскажут на брифинге в пресс-центре ПЛН
17.07.2024, 12:100 6 из 10 студентов псковских вузов имеют опыт подработки во время учебы — опрос 17.07.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга по профилактике гибели людей на водоемах 17.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 17 июля 17.07.2024, 11:520 Житель Палкинского района заплатил почти 40 тысяч рублей за несуществующие золотые часы
17.07.2024, 11:390 МЧС предупреждает о надвигающихся на юг Псковской области ливнях 17.07.2024, 11:300 Обновленную библиотеку «Родник» в Пскове планируют открыть в конце сентября 17.07.2024, 11:250 Девять человек погибли на водных объектах Псковской области с начала года 17.07.2024, 11:220 Выставка «Псков восстановленный» откроется 19 июля
17.07.2024, 11:200 «Собственной персоной»: Александр Козловский об итогах праймериз, старте избирательной кампании и работе в парламенте 17.07.2024, 11:080 Границы 13 ТОСов одобрили на очередной сессии Псковской городской Думы 17.07.2024, 11:060 Максимум данных — минимум усилий: как провести маркетинговое исследование онлайн 17.07.2024, 11:020 Полиция продолжает розыск пожилого мужчины, пропавшего в апреле 2019 года
17.07.2024, 10:581 Кардиолог и спортсменка признаны «Почетными гражданами города Пскова» 17.07.2024, 10:530 Прайс по изготовлению агитационных материалов ООО «Городской формат плюс» на выборах 8 сентября 17.07.2024, 10:520 Центральную городскую аптеку №2 в Пскове приватизируют 17.07.2024, 10:480 Патриарх Кирилл исключил канонизацию царя Ивана Грозного
17.07.2024, 10:430 Суммы поощрений граждан и трудовых коллективов депутатами гордумы выросли в Пскове 17.07.2024, 10:420 Острович украл из магазина шесть банок кофе 17.07.2024, 10:344 Нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове 17.07.2024, 10:290 80 лет со дня освобождения Себежа от немецко-фашистских захватчиков отмечают 17 июля
17.07.2024, 10:240 Памятную доску бойцу СВО установят на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 17.07.2024, 10:180 Сломавшийся автомобиль Chery затрудняет движение на Ольгинском мосту в Пскове 17.07.2024, 10:170 Более чем на 17 млн рублей увеличат доходы бюджета Пскова в 2024 году 17.07.2024, 10:050 Дом на две семьи горел в Пыталово
17.07.2024, 10:010 Профилактика гибели людей на водоемах станет темой онлайн-брифинга в пресс-центре ПЛН 17.07.2024, 09:493 Больше половины псковичей готовы переехать в другой город ради работы — опрос 17.07.2024, 09:440 Как поменять паспорт гражданина РФ онлайн, рассказали эксперты 17.07.2024, 09:300 В Госдуме предупредили о штрафах за оскорбления в домовых чатах
17.07.2024, 09:150 В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары 17.07.2024, 09:000 Фестиваль военно-исторической реконструкции пройдет в Изборской крепости 17.07.2024, 08:400 Правом пересдачи ЕГЭ впервые воспользовались более 105 тысяч школьников 17.07.2024, 08:200 В России появился первый органический сидр
17.07.2024, 08:000 Россиян предостерегли от сбора грибов в некоторых местах 17.07.2024, 07:400 Врач назвал популярный в России продукт спасением от инфаркта и инсульта 17.07.2024, 07:200 Число DDos-атаки на вузы выросло в 1,5-3,5 раза 17.07.2024, 07:000 С 2025 года банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
16.07.2024, 23:030 «Дорстройсервис» займется ремонтом улицы Некрасова в Пскове 16.07.2024, 22:530 Пенсионера с тростью в виде палки разыскивают в Порховском районе 16.07.2024, 22:111 Стали известны подробности опрокидывания автомашины из-за лося в Пскове 16.07.2024, 22:080 Великолучанина приговорили к обязательным работам за незаконную продажу оружия
16.07.2024, 22:000 Не экономить на медстраховке на отдыхе призвали россиян 16.07.2024, 21:400 Прижизненные издания опер Римского-Корсакова можно увидеть на выставке в Вечаше 16.07.2024, 21:340 Информирование о нововведениях в части реализации механизма целевого обучения 16.07.2024, 21:290 Молодежный вечер парных танцев пройдет в Пскове
16.07.2024, 21:201 Какие иконы уместно дарить родным, рассказали на лекции в Пскове 16.07.2024, 21:090 Научный семинар имени Творогова пройдет в Псковском музее 16.07.2024, 21:000 Около 700 студентов проходят практику в медучреждениях Псковской области 16.07.2024, 20:403 Состоялась рабочая встреча уполномоченных по правам человека Ленинградской и Псковской областей
16.07.2024, 20:200 Безопасность на псковских дорогах за первое полугодие стала темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 16.07.2024, 20:000 Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в великолукской финансовой организации 16.07.2024, 19:590 Юридическое лицо привлекли к административной ответственности за незаконную свалку в Псковской области 16.07.2024, 19:400 «Очарованная странница»: новая выставка откроется в Музее истории города Печоры
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru