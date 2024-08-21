Экономика

В России могут упростить выдачу разрешений на экспорт драгметаллов

Минфин планирует перевести в цифровой вид выдачу лицензий на экспорт драгоценных металлов. Ведомство разработало соответствующий проект приказа. Теперь подача документов будет идти через госсистему ГИИС ДМДК.

Изменения разработаны, чтобы создать комфортные условия электронного взаимодействия между Минфином и предпринимателями, а также для повышения качества и эффективности документооборота, рассказали в пресс-службе Минфина.

Цифровизация упрощает всю процедуру, делает ее более быстрой и удобной, отметили в комитете ТПП РФ по драгоценным металлам и камням. Однако важно, чтобы начало действия новых нормативных требований соотносилось с техническими возможностями ГИИС ДМДК, добавили там. Иначе могут возникнуть организационные сбои по выдачам лицензий.

Предложение Минфина важное, поскольку переход в электронный формат снижает издержки бизнеса, отметил доцент института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Также изменения минимизируют физический контакт бизнеса и госаппарата, что будет способствовать снижению возможной коррупционной составляющей, добавил он.

Кроме того, цифровизация позволит сократить нагрузку на проверяющих, а также число ошибок, связанных с человеческим фактором, заявила Юлия Финогенова из РЭУ им. Г. В. Плеханова

В случае принятия нового порядка, он вступит в силу с 1 марта 2025 года, пишут «Известия».