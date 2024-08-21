Исполнилось 80 лет со дня образования управления ФСБ России по Псковской области

80 лет со дня образования управления ФСБ России по Псковской области исполнилось 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.
В годы Великой Отечественной войны псковские чекисты принимали активное участие в партизанской борьбе с немецкими оккупантами, предателями, националистическими бандформированиями, осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность, обеспечивали контрразведывательное прикрытие регулярных войск Красной армии и подпольщиков. После – разыскивали военных преступников и расследовали преступления немецких властей.
С распадом СССР, с изменением геополитического положения региона, в центре внимания чекистов становится противодействие разведывательной деятельности иностранных спецслужб. Были пресечены неоднократные попытки сбора информации о политической обстановке, расположении оборонных объектов и воинских частей в Псковской области
Кроме того, четырнадцать сотрудников в разное время отдали интернациональный долг в Афганистане, сто девять - выполняли специальные задания, участвовали в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа. В настоящее время вместе со своей страной сотрудники управления обеспечивают безопасность в зоне проведения СВО.
Управление во все времена охраняли территориальную целостность, национальные интересы Российской Федерации. Сотрудники ведомства добровольно выбрали судьбу, связанную с немалым риском. Это люди, для которых беззаветная преданность Родине, воинской присяге - главная и определяющая черта характера, для которых благополучие страны было, есть и будет главным делом всей жизни, подчеркнули в ведомстве.
«Поздравляем сотрудников, ветеранов службы с 80 годовщиной образования управления. Желаем стойкости, крепкого здоровья, благополучия и мира», – добавили в УФСБ России по Псковской области.