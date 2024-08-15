Культура

Школьники 1 сентября смогут посетить музей-усадьбу Софьи Ковалевской бесплатно

Организованные группы школьников и студентов могут принять участие в акции «В музей за знаниями» 1 сентября, сообщает Мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Школьникам и студентам 1 сентября входной билет бесплатно. Для студентов бесплатный вход предусматривается по предъявлению студенческого билета.

«Не упустите возможность провести этот день ярко, чтобы зарядиться энергией на весь предстоящий учебный год», – отметили в музее.

Посетителей ждёт интерактивная программа с экскурсионным обслуживанием «Истории Полибинского замка». В 14:00 сотрудники музея проведут культурно-просветительское мероприятие «Я раз зашёл в старинный дом».