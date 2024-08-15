Культура

Премьер-министр Республики Беларусь посетил музей-заповедник «Михайловское»

В рамках официального визита в Российскую Федерацию премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко сегодня, 29 августа, посетил Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационная службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В сопровождении губернатора Псковской области Михаила Ведерникова гость возложил цветы к могиле поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре, а также побывал в центральной усадьбе Пушкинского заповедника — мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Небольшую экскурсию по парку имения и дому поэта для Романа Головченко провёл директор музея-заповедника Георгий Василевич.

Впервые оказавшись в псковских пушкинских местах, гость несколько раз высказал своё восхищение красотой и поэтической атмосферой «Михайловского» и даже цитировал строки из наследия русского гения.

В музее особо подчеркнули, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» давно и прочно выстроил творческие связи с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь. Пушкиногорские музейщики активно сотрудничают со своими коллегами и единомышленниками из Минска, Витебска, Полоцка, Орши, других городов союзного государства, создавая обменные и совместные выставочные и просветительские проекты и программы, делятся опытом.