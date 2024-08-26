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Политика

«Дневной дозор»: Дебаты - критерий истины?

29.08.2024 16:49|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», посвященного предстоящим муниципальным выборам. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Фото: wavebreakmedia_micro / freepik

Меньше чем через 2 недели россиян ждут большие выборы. В единый день голосования с 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний, по итогам которых будут замещены более 35 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Своих кандидатов на выборы выдвинули 23 партии, а свой выбор в пользу того или иного претендента смогут сделать свыше 57 миллионов избирателей. Но все это статистика - сегодня хотелось бы обратиться к фактам.

В Санкт-Петербурге без объяснения причин не состоялись дебаты кандидатов в губернаторы Северной столицы. И так два раза. Вечером 26 августа на «Радио России» вместо дебатов начали рассказывать про гатчинский фестиваль света, а потом включили запись рассказа Николая Гумилёва. Следующие дебаты должны были пройти утром 27 августа на телеканале «Россия 1 - Санкт-Петербург», но там в запланированное время начали показывать криминальные новости.

Почему кандидаты не ходят на дебаты? Почему такая форма агитации перестала быть зажигательной, как было, например, в 90-х? Нужны ли вообще публичные дебаты кандидатов, или они уже никому не интересны, поскольку публичная политика умерла? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов напоминает, что публичные дебаты предусмотрены законодательством, поэтому вопрос о том, нужны они или не нужны, не стоит. Сложно однозначно сказать, почему в Петербурге кандидаты не пришли на дебаты, но в Псковской области с этим все в порядке. Главное - правильно все организовать, отмечает Игорь Сопов.

«В Псковской области дебаты кандидатов проходят регулярно. Они всегда зажигательные. Они всегда интересные. На эти дебаты приглашается избирательная комиссия. Мы всегда, когда собираем свой общественный совет, объявляем, что у нас будут дебаты. Пожалуйста, приходите. То есть, если работа по организации дебатов организована правильно, то кандидаты на эти мероприятия приходят. А почему кандидаты в других областях не ходят на дебаты? Я не могу сказать... Либо они там не организовываются, либо кандидаты не знают, что у них есть такое право. У нас в Псковской области дебаты проходят регулярно во время каждой выборной кампании и на федеральных, и на региональных, и на муниципальных выборах, всегда депутаты присутствуют. Поэтому, я уверен, что надо правильно выстроить работу. В этом залог успеха».

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко регулярно участвует в дебатах, в том числе и в студии ПЛН FM. На его памяти очень часто оппоненты продолжали дебатировать и по окончании эфира, что говорит о степени интересности заданных тем. Дебаты - форма нужная. Главное - чтобы они были правильно организованы и чтобы кандидаты были настоящие, а не подставные, отмечает персек обкома КПРФ и высказывает свою версию - почему на дебаты в Петербурге никто не пришел.

«В Санкт-Петербурге вообще представители от КПРФ не допустили до выборов губернатора. Там остались только те кандидаты, которых администрация допустила до выборов, которым не о чем между собой дебатировать, потому что они все поддержат Беглова (действующего губернатора Санкт-Петербурга - ред.). Поэтому, там, конечно, дебаты и не должны были состояться. Но, если нормальные кандидаты выдвинуты, если есть что рассказать, что представить, есть за что покритиковать вышестоящую власть, то, конечно, дебаты будут интересные и нужные. Избиратели больше узнают о своих представителях, кандидатах и программы. Поэтому дебаты - нужная вещь. Но наше выборное законодательство сделало так, чтобы выборы были такими блеклыми, административно управляемыми. Это уже стало неинтересно ни кандидатам, ни избирателям».

Да, дебаты уже не те, что в 90-е, констатирует председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак. Нет прежнего накала страстей. Никто не обливает друг друга из стакана с водой, не дерется и не оскорбляет. Кандидаты стали более корректными, с уважением относятся друг к другу и дискутируют именно на поставленные темы. Во всяком случае, такой модели поведения придерживаются на дебатах, которые организуются в эфире радио «ПЛН FM». Что же касается значимости дебатов, они однозначно нужны, отмечает Олег Брячак.

«Граждане должны вживую видеть тех людей, которые будут представлять их интересы не просто на встрече, где, грубо говоря, происходит монолог кандидата. Он рассказывает о том, какой он в будущем будет результативный. А, когда граждане слушают дебаты, там задаются неудобные вопросы и, соответственно, кандидат больше перед гражданами раскрывается. Поэтому я уверен, что дебаты нужны».

Дебаты - это всегда интересно, как людям, так и политикам. Другое дело, что со временем дебаты из презентации партийных программ превратились в отбирание кандидатами очков друг у друга и в политическую схватку не ради избирателей, а ради собственного имиджа. Поэтому многие политики и отказываются участвовать в дебатах, отмечает руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский.

«Условно говоря, если человек занимает руководящую должность в данный момент, то с кем бы он не дебатировал, он в любом случае свои политические очки кому-то подарит. Потому что он находится, скажем, в более привилегированном положении. Он более узнаваемый, он более медийный. А если он выходит с кем-то на дебаты, значит он делает его равным себе. Значит, он тоже будет скоро узнаваемый и в скором медийный. Поэтому люди, кто занимает пост в данный момент, неохотно идут на дебаты».

Не сомневается в необходимости дебатов и координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Такая форма позволяет кандидатам донести до избирателей свою программу, с которой он идет на выборы. Поэтому сам Антон Минаков старается не пропускать ни одни дебаты. А вот представителям партии власти, по его убеждению, следовало бы появляться там почаще.

«Если политик упускает возможность донести свою мысль до зрителей, либо пообщаться со своим оппонентом в прямом эфире или в записи, то, наверно, он не совсем и заинтересован в своей работе, ему нужно подумать о смене профессии. Но нужно понять коллег и с другой стороны, поскольку представители партии власти на дебаты в принципе не ходят. Приходить на дебаты, чтобы между собой спорили ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия"? Да, конечно, интересно, можно посмотреть, но хотелось бы почаще видеть представителей от "Единой России". Особенно, когда речь идет про какие-то серьезные выборы уровня Заксобрания, губернатора или даже президентские, пока этого не происходит, наверное, и у зрителей теряется интерес, и у некоторых коллег соответственно тоже пропадает мотивация».

Также Антон Минаков подчеркнул, что дебаты - это не развлекательное шоу, а серьезное мероприятие. Но все мы прекрасно помним, как на дебатах в 1990-х - 2000-х годах тот самый элемент шоу привносил никто иной как первый лидер ЛДПР, ныне покойный Владимир Жириновский. Поэтому многие россияне не отлипали от телеэкранов. Сейчас второго Жириновского нет, дебаты утратили элемент спектакля, поэтому и перестали быть интересными, полагает руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук.

«Ну, извините, второго Жириновского (покойный лидер ЛДПР - ред.) нету. Я бы, например, ни в каком случае бы ни в кого стакан не запускал. Ну да, Владимир Вольфович был иначе воспитан. Он мог запустить стакан. А сейчас шоу нет. Я так думаю, что именно поэтому, наверное, и пользовались они популярностью, еще некоторая такая показуха была. Элементы спектакля... Потому что тот же Владимир Вольфович, я думаю, он специально это делал, чтобы эпатировать просто. Я считаю, что дебаты должны быть дебатами, человек должен показать свое мировоззрение, свой ум, если уж на то пошло, скажем так, убедить зрителя в том, что истина на его стороне, что он прав в каких-то своих воззрениях».

Многое на своем веку повидал член регионального политсовета «Единой России», депутат Псковского областного Собрания, а в прошлом народный депутат РСФСР, член Верховного Совета Виктор Антонов. В 90-е время было другое: тогда вся страна бурлила, кипела. Тогда было дозволено говорить все, что хочешь - неудивительно, что в то время появилось много «теоретиков», отмечает Виктор Антонов. Народ был посмелей, сегодня многие боятся выходить на трибуну, потому что есть риск сказать что-то не то и попасть, например, в иноагенты. Нашлось у Виктора Антонова и свое объяснение причин, по которым на дебаты не ходят представители «Единой России».

«Они уверены в успехе, машина отработана. Я машиной называю сам выборный процесс. Люди во власти, в большинстве своем, достойные. Но меня настораживает, что процесс во многом схож с тем, что был в конце 80-х годов прошлого века в Коммунистической партии. Самоуспокоенность - это не очень хорошо. На мой взгляд, это даже плохо. Мы сегодня не видим ярких людей, которые могли бы оппонировать... Но еще ведь и времена не те, страна в таком напряженном положении, согласитесь, что сегодня раздирать в клочья тех, кто делает ошибки или что-то недоделывает, не понимает, просто категорически недопустимо».

Пока в больших городах, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, культура публичной дискуссии куда-то уходит, в провинции она, слава богу, еще присутствует. Взять, например, Псковскую область. Единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, остается Псковская Лента Новостей. За редким исключением кандидаты ходят на дебаты в студию ПЛН FM, представляют свои программы, сталкиваются мнениями, за что им большое спасибо! Будем надеяться, эта тенденция продолжится. Во всяком случае, мы к этому готовы.

Татьяна Иванова

Теги: #дебаты #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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