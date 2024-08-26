«Дневной дозор»: Дебаты - критерий истины?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», посвященного предстоящим муниципальным выборам. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фото: wavebreakmedia_micro / freepik
Меньше чем через 2 недели россиян ждут большие выборы. В единый день голосования с 6 по 8 сентября в 83 регионах России пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний, по итогам которых будут замещены более 35 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Своих кандидатов на выборы выдвинули 23 партии, а свой выбор в пользу того или иного претендента смогут сделать свыше 57 миллионов избирателей. Но все это статистика - сегодня хотелось бы обратиться к фактам.
В Санкт-Петербурге без объяснения причин не состоялись дебаты кандидатов в губернаторы Северной столицы. И так два раза. Вечером 26 августа на «Радио России» вместо дебатов начали рассказывать про гатчинский фестиваль света, а потом включили запись рассказа Николая Гумилёва. Следующие дебаты должны были пройти утром 27 августа на телеканале «Россия 1 - Санкт-Петербург», но там в запланированное время начали показывать криминальные новости.
Почему кандидаты не ходят на дебаты? Почему такая форма агитации перестала быть зажигательной, как было, например, в 90-х? Нужны ли вообще публичные дебаты кандидатов, или они уже никому не интересны, поскольку публичная политика умерла? Об этом - в программе «Дневной дозор».
Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов напоминает, что публичные дебаты предусмотрены законодательством, поэтому вопрос о том, нужны они или не нужны, не стоит. Сложно однозначно сказать, почему в Петербурге кандидаты не пришли на дебаты, но в Псковской области с этим все в порядке. Главное - правильно все организовать, отмечает Игорь Сопов.
Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко регулярно участвует в дебатах, в том числе и в студии ПЛН FM. На его памяти очень часто оппоненты продолжали дебатировать и по окончании эфира, что говорит о степени интересности заданных тем. Дебаты - форма нужная. Главное - чтобы они были правильно организованы и чтобы кандидаты были настоящие, а не подставные, отмечает персек обкома КПРФ и высказывает свою версию - почему на дебаты в Петербурге никто не пришел.
Да, дебаты уже не те, что в 90-е, констатирует председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат областного Собрания Олег Брячак. Нет прежнего накала страстей. Никто не обливает друг друга из стакана с водой, не дерется и не оскорбляет. Кандидаты стали более корректными, с уважением относятся друг к другу и дискутируют именно на поставленные темы. Во всяком случае, такой модели поведения придерживаются на дебатах, которые организуются в эфире радио «ПЛН FM». Что же касается значимости дебатов, они однозначно нужны, отмечает Олег Брячак.
Дебаты - это всегда интересно, как людям, так и политикам. Другое дело, что со временем дебаты из презентации партийных программ превратились в отбирание кандидатами очков друг у друга и в политическую схватку не ради избирателей, а ради собственного имиджа. Поэтому многие политики и отказываются участвовать в дебатах, отмечает руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский.
Не сомневается в необходимости дебатов и координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Такая форма позволяет кандидатам донести до избирателей свою программу, с которой он идет на выборы. Поэтому сам Антон Минаков старается не пропускать ни одни дебаты. А вот представителям партии власти, по его убеждению, следовало бы появляться там почаще.
Также Антон Минаков подчеркнул, что дебаты - это не развлекательное шоу, а серьезное мероприятие. Но все мы прекрасно помним, как на дебатах в 1990-х - 2000-х годах тот самый элемент шоу привносил никто иной как первый лидер ЛДПР, ныне покойный Владимир Жириновский. Поэтому многие россияне не отлипали от телеэкранов. Сейчас второго Жириновского нет, дебаты утратили элемент спектакля, поэтому и перестали быть интересными, полагает руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук.
Многое на своем веку повидал член регионального политсовета «Единой России», депутат Псковского областного Собрания, а в прошлом народный депутат РСФСР, член Верховного Совета Виктор Антонов. В 90-е время было другое: тогда вся страна бурлила, кипела. Тогда было дозволено говорить все, что хочешь - неудивительно, что в то время появилось много «теоретиков», отмечает Виктор Антонов. Народ был посмелей, сегодня многие боятся выходить на трибуну, потому что есть риск сказать что-то не то и попасть, например, в иноагенты. Нашлось у Виктора Антонова и свое объяснение причин, по которым на дебаты не ходят представители «Единой России».
Пока в больших городах, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, культура публичной дискуссии куда-то уходит, в провинции она, слава богу, еще присутствует. Взять, например, Псковскую область. Единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, остается Псковская Лента Новостей. За редким исключением кандидаты ходят на дебаты в студию ПЛН FM, представляют свои программы, сталкиваются мнениями, за что им большое спасибо! Будем надеяться, эта тенденция продолжится. Во всяком случае, мы к этому готовы.
Татьяна Иванова