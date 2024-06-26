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Россия и Ливан работают над прямым авиасообщением

Россия и Ливан работают над возобновлением прямого авиасообщения между двумя странами, сообщили в российском диппредставительстве в Бейруте.

«Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения волнует как российских граждан, проживающих в Ливане, так и ливанцев. Посольство держит эту тему на особом контроле. Однако наши совместные с ливанской общественностью усилия пока не привели к нужному результату», — рассказали «Известиям» в посольстве России в Ливане.

По словам российских дипломатов, местные власти также проявляют заинтересованность в прямых рейсах между Москвой и Бейрутом, но, «преодолеть известные геополитические сложности у них на данном этапе не получается».

«Надеемся, что неудовлетворительное положение дел на авианаправлении не затянется надолго. Продолжаем искать пути взаимовыгодного решения этой проблемы», — отметили в посольстве.

В диппредставительстве Ливана в Москве подтвердили желание Бейрута восстановить авиаперевозки. Как заявил посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар, основное препятствие — это западные санкции против России, пишут «Известия».