Общество

Представители Пскова и Петербурга обсудили варианты сотрудничества

Делегация из Санкт-Петербурга посетила Псков в честь 80-летия со дня образования Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Во время рабочего визита в Псков приехали вице-губернатор Олег Эргашев и представитель губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Константин Сухенко. Вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Денисом Салием, первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой и председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым они обсудили варианты сотрудничества между Северной столицей и Псковом, пишет «Петербургский дневник».

«Большой потенциал для сотрудничества в сфере здравоохранения и развития в рамках импортозамещения в части совместных исследований и разработок, поставок лекарственных препаратов между Санкт-Петербургом и Псковской областью позволят развивать наши уникальные межрегиональные связи», - поделился Олег Эргашев.

Представители Петербурга от имени губернатора Александра Беглова и правительства города почтили память погибших во время Великой Отечественной Войны и возложили цветы к «Могиле неизвестного солдата».