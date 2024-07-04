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Туризм

Глава Сбербанка призвал российские компании инвестировать в развитие внутреннего туризма

29.08.2024 14:29|ПсковКомментариев: 0

Вкладывая деньги в туристическую отрасль, строя отели и развивая вокруг них инфраструктуру, бизнес делает вложение в страну, проявляет социальную ответственность, считает глава Сбербанка Герман Греф. Своими мыслями он поделился в интервью «России 24», которое дал на курорте Сбера Mriya Resort & SPA в Крыму.

Президент Сбера назвал туристическую отрасль одной из самых важных на сегодняшний момент. По его словам, эта отрасль дает развитие регионам, создает самое большое количество рабочих мест.

«Больше, чем в туризме, мультипликатор создания рабочих мест не существует ни в одной отрасли. И в этом смысле, конечно, нужно стараться как можно больше туда инвестировать», — заявил Герман Греф.

Самыми крупными инвестиционными проектами компании в сфере туризма глава Сбербанка назвал курорт Mriya Resort & SPA в Крыму и «Манжерок» на Алтае.

Mriya, которому в августе исполнилось 10 лет, в настоящее время является единственным крупным курортом премиум-класса в Крыму, отметил Греф.

Говоря о втором проекте, он сообщил, что за 10 лет вокруг этого горнолыжного курорта родилась целая промышленность.

«Это производство морепродуктов, это рыбаки, которые снабжают нас рыбой, это предприниматели сельскохозяйственные, которые поставляют нам мясо, молоко, молочные продукты, овощи, фрукты и так далее. Вместе с такого рода объектами возрождается целый ряд смежных отраслей и сельское хозяйство в первую очередь», — приводит слова Грефа «Газета.ru».

Он отметил, что компании большие планы по развитию этих двух проектов.

«В ближайшие годы у нас нет новых планов по созданию подобного рода точек. Эти точки требуют огромных инвестиций», — уточнил Греф.

При этом он подчеркнул, что Сбер также помогает «огромному количеству регионов развиваться». Греф сообщил, что сейчас Сбер совместно с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым реализует большой проект в этом регионе.

«Центр Петропавловска-Камчатского, я надеюсь, через несколько лет вы не узнаете», — заявил глава Сбера.

Он добавил, что российские туристы каждый год вывозят $50 млрд за границу.

«Наша задача — сделать так, чтобы хотя бы половина этих денег оставалась ежегодно в нашей стране», — заявил Греф.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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