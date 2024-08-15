Культура

Национальные блюда народа сето смогли попробовать гости фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоялся в деревне Сигово Печорского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Мероприятие началось с традиционного шествия коллективов и участников фестиваля. На площадке организовали ярмарку ремесел, угощали блюдами национальной кухни — овощным рагу, тушеной капустой, молочным супом с клецками, проводили творческие мастер-классы и экскурсии.

Перед зрителями выступили два сетоских коллектива: этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии и музейный сетоский ансамбль «Каарахельбе». Гости также смогли познакомиться с древними вепсскими песнопениями и танцами в исполнении фольклорного ансамбля Varasta, а также посмотреть на традиционные танцы ижор и води от фольклорного танцевального коллектива Soikkolaiset (Сойкинцы) Ижорской общины «Шойкула».

Выступали на сцене и псковичи: заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, фольклорные ансамбли «Уграда» и «Плескава», а также гости из Пыталовского района - фольклорная группа «Истоки», ансамбль ложкарей «Субботея» и народный хореографический коллектив «Каблучки» (Палкинский район). В завершение концертной программы творческие коллективы и зрители собрались в общий хоровод вокруг костра.

Представители сето исконно проживают на территории Печорского округа. Постановлением правительства РФ они были внесены в Единый перечень коренных малочисленных народов страны как малочисленная финно-угорская этническая группа. У народа сето есть свой язык, они исповедуют православие.