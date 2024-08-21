Общество

МегаФон сделает безлимитным интернет в метро Москвы и Петербурга

С 1 сентября мобильный интернет в метро двух крупнейших городов страны станет безлимитным на тарифах МегаФона, где подключены пакеты гигабайтов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: МегаФон

В 2023 году метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга суммарно перевезли почти 2,7 млрд пассажиров. Большая их часть в дороге коротает время, смотря сериалы, листая соцсети и слушая музыку — и на всё это расходуются лимитированные гигабайты мобильного интернета внутри тарифа. С первого сентября 2024 года МегаФон отключает своим абонентам расход трафика на старте делового и учебного сезона, когда в подземном транспорте вырастает пассажиропоток.

Тем временем мобильным интернетом в метро в двух городах пользуются всё активнее. С начала года объём трафика в столичной подземке вырос на 115 %, в петербургской — на 48 %. Это связано в том числе и с наплывом туристов в летний период. В Москве чаще можно встретить гостей из Санкт-Петербурга, а в Петербурге — москвичей. При этом путешественники из Пскова активнее посещают метрополитен Столицы — их здесь в 2 раза больше, чем в петербуржском метро. С начала года объем трафика, который прокачивают жители Псковской области в столичном метро, также вырос почти в 3,5 раза и составил около 1 терабайта в месяц. Этого хватит на часовое прослушивание музыки со стриминговых платформ каждым владимирским пользователем столичной подземки.

Доля мужчин, которые чаще ездят в столичном метро, на 17% больше женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров — 36-46 лет. В подземке Санкт-Петербурга ситуация иная — здесь женщин можно встретить на 2% чаще, а пассажиров больше в возрасте 46-65 лет. Несмотря на это, в пути все они пользуются одними и теми же приложениями: более 53% всего трафика в подземках приходится на Telegram, «Кинопоиск», «ВКонтакте» и YouTube.

МегаФон постоянно отслеживает уровень нагрузки на сеть в метро двух столиц. В метрополитене Санкт-Петербурга с начала года специалисты модернизируют оборудование на всех станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Инженеры продолжат основные работы до октября и будут постепенно вводить в эксплуатацию новые мощности. Уже сейчас абоненты МегаФона могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской (синей) ветке метро на 20%.

Для более широкого покрытия и устойчивого сигнала связисты используют в метро единую антенно-фидерную систему, в основе которой — высокочастотный излучающий кабель, внешне не отличимый от привычных электропроводов на стенах подземки. Через поперечные прорези на нем излучается радиосигнал, который напрямую связывается с устройствами сотен пассажиров каждого поезда.

По такому же принципу устроена связь и в московском метро, которое не перестаёт разрастаться. До конца 2024 года будет открыта станция «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии. Инженеры МегаФона активно работают над строительством сетевой инфраструктуры, чтобы мобильный интернет для пассажиров был доступен с первого дня открытия станций.