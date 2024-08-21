Экономика

Банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы в этом году

За первое полугодие 2024-го банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы, следует из данных Центробанка. Россияне получили отказы по 163 тыс. обращениям из 181 тыс.

Подавляющее большинство связано с тем, что размер ссуды превышал установленный в законе максимум, пояснили в пресс-службе Центробанка. В послаблениях также могли отказать, если жизненная ситуация заемщика не признавалась трудной по закону.

Постоянный механизм для получения кредитных каникул по потребкредитам заработал с этого года. Обратиться за такой отсрочкой заемщик может только в том случае, если размер ссуды не превышает установленный правительством максимум. Сейчас действуют такие пороги: не более 1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тыс. рублей по другим потребительским ссудам и не больше 150 тыс. рублей по кредиткам.

До этого года действовала временная госпрограмма. По ней на конец июня 2023-го процент одобренных заявок по кредитным каникулам достигал 34%, следует из данных ЦБ.

А уже в первом полугодии 2024-го эта доля составляет только 10%. Это связано с тем, что механизм пока недостаточно отлажен, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, по ее словам, максимальные пороги выглядят заниженными и не учитывают инфляцию, подчеркнула эксперт. Порог нужно поднимать, чтобы процент одобрений вырос, считает Алексей Тараповский из Anderida Financial Group, пишут «Известия».

Если заемщикам не подходят параметры государственных мер, то банки часто предлагают собственные программы реструктуризации, напомнили в ЦБ.