ЖКХ

Антон Дымов и Армен Мнацаканян проконтролировали работы по догазификации в псковских деревнях

На днях специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» приступили к работам по догазификации деревнях Мазилино и Ветошка Псковского района. Ход строительно-монтажных работ проконтролировали гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов и заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: страница Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»

«Работы по догазификации под контролем», - написал Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В деревне Мазилино предстоит построить сети протяженностью 3 километра, в деревне Ветошка – 1,5 километра. На настоящее время в деревне Мазилино проложили газопроводы высокого и среднего давления общей протяженностью 800 метров. Расчищена площадка для установки пункта редуцирования газа. Строительство сетей ведется открытым способом. Для перехода через ручей был применен метод горизонтально-наклонного бурения.

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В деревне Ветошка специалисты уже построили газопровод среднего давления протяженностью 500 метров. Здесь работы ведутся методом горизонтально-наклонного бурения.

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«Новые сети позволят газифицировать 33 домовладения в деревне Мазилино и 28 домов в деревне Ветошка. В настоящее время в работе находятся 12 и 14 заявок соответственно», - резюмировал Антон Дымов.

Отмечается, что все сети запроектированы с учетом перспективного строительства и увеличения потребления природного газа. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на ноябрь-декабрь 2024 года.