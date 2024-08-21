Общество

Число интернет-магазинов выросло за три года выросло в России

Число интернет-магазинов в России за последние три года выросло в 7 раз, рассказали в Федеральном обществе сетевой торговли (ФОСТ) со ссылкой на данные Росстата по регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

«Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) на основе данных, полученных по результатам официального запроса в Росстат, проанализировало статистику регистрации предпринимателей, осуществляющих торговлю в интернете... Общий прирост количества ИП и юрлиц в сфере сетевой торговли за три года составил 600%», - сказали в ФОСТ.

Сейчас в сфере сетевой торговли зарегистрировано более 44 тысяч индивидуальных предпринимателей - их количество за три года выросло в 6,6 раза. Также в отрасли зарегистрировано почти 3,9 тысячи юридических лиц – втрое больше, чем в 2021 году. Также в обществе отметили, что торговлей в интернете занимаются более миллиона селлеров - это партнеры маркетплейсов, которые не подпадают под обозначенные анализом критерии, пишет РИА Новости.

По оценке ФОСТ, бурный рост в отрасли начался в 2022 году, и эта динамика сохраняется по сей день.

«Сетевая торговля – один из самых динамично развивающихся видов предпринимательской деятельности в России. И важно понимать, что это не только крупные маркетплейсы, но и небольшие интернет-магазины. Почти 50 тысяч предпринимателей в России официально ведут сетевую торговлю», ─ отметила председатель ФОСТ Евгения Черницкая.