Общество

Названа самая востребованная профессия в России

Самыми востребованными специалистами за первое полугодие 2024 года стали сотрудники по продажам, свидетельствует исследование ПЭК и hh.ru.

«В январе-июне самыми востребованными в России стали специалисты по продажам — число вакансий в этом сегменте превысило миллион…» — отмечается в материале.

Также рекрутеры испытывают потребность в рабочем персонале (миллион человек), специалистов по производству и сервисному обслуживанию оборудования (732 тысячи человек), сотрудников в области строительства и недвижимости (710 тысяч человек) и работников транспортно-логистической отрасли (706 тысяч человек), пишет РИА Новости.

Сильнее всего обострился дефицит сотрудников в сфере розничной торговли, страхования, сервисного сегмента, продаж и логистики. Также отмечаются проблемы с поиском домашнего персонала, юристов и страховщиков.

Директор по персоналу ПЭК Виктория Цой отметила, что из-за инфляции и изменения валютного курса российский рынок руда теряет привлекательность для иностранных специалистов.