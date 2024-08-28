ЖКХ

Приоритеты в подключении домов к газу определили в Островском районе

Глава Островского района Дмитрий Быстров провел встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым и депутатом Псковского областного Собрания Арменом Мнацаканяном. Стороны обсудили ход догазификации района. Одной из основных тем стало скорейшее подключение к газу жилых домов с постоянным проживанием. Об этом рассказал Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

Отмечается, что приоритет в подключении к газу будет отдан домам с постоянным проживанием, владельцы которых своевременно выполнили необходимые требования для догазификации.

«Впереди зима, некоторые семьи планировали перевод системы отопления на газ, отказавшись от других источников, в связи с чем встает необходимость первоочередного их подключения», - рассказал глава района.