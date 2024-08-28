ЖКХ

Антон Дымов обсудил с главами четырех районов Псковской области темпы газификации

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на совещаниях с главами муниципалитетов обсудил актуальные вопросы, а также вместе с советником генерального директора по взаимодействию с органами власти ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Арменом Мнацаканяном провел встречи с главами четырех районов. Об этом Антон Дымов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Дымов

Вопрос газификации Антон Дымов обсудил с главой Пушкиногрского района Оксаной Филипповой и главой Новоржевского муниципального округа Любовью Трифоновой.

«Подрядчики доложили о проведении строительно-монтажных работ на газопроводе общей протяжённостью свыше 50 км. Работы идут на территории двух муниципалитетов одновременно. С руководителями районов обсудили перспективы перевода на голубое топливо социальных объектов и объектов инфраструктуры ЖКХ. На встрече с главой Островского района Дмитрием Быстровым речь шла о догазификации. В частности, о первоочередном подключении тех частных домовладений, где готовы к приему газа», – рассказал Антон Дымов.

С главой Пыталовского муниципального округа Верой Кондратьевой Антон Дымов констатировал значительный рост темпов догазификации территорий.

«Рад, что подрядчик усилил работу. Цель – не снижать темп, чтобы как можно скорее довести до потребителей сетевой газ. Со всеми руководителями районов находимся на прямой связи. Это принципиально важно для выполнения наших обязательств. Возникающие рабочие моменты решаем в ручном режиме», – заключил Антон Дымов.