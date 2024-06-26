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В Петербурге проходит финал конкурса профмастерства среди сотрудников АЗС и предприятий топливной инфраструктуры

04.09.2024 11:02|ПсковКомментариев: 0

4 сентября в Санкт-Петербурге проходит финал конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2024» среди сотрудников предприятий «Газпромнефти», ответственных за снабжение потребителей моторным топливом. 

Здесь и далее: фото организаторов конкурса

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, профессиональные состязания соберут победителей отборочных региональных этапов. В них примет участие рекордное количество конкурсантов - 190 сотрудников сети АЗС «Газпромнефть», нефтебаз, лабораторий и водителей бензовозов из России и СНГ.

В рамках конкурса каждый специалист получает уникальную возможность проверить свои силы и профессиональные навыки, а также обменяться опытом с коллегами из разных регионов. 

Финал конкурса проходит на нескольких площадках. Финалисты выступают в индивидуальном зачете. Все задания максимально приближены к реальным рабочим ситуациям. 

На пяти автозаправочных станциях Санкт-Петербурга лучшие специалисты из регионов сети АЗС «Газпромнефть» приготовят на скорость хот-доги, сделают выкладку товаров по промо-презентации, отработают внештатные ситуации, проведут обслуживание клиентов по всем стандартам качества. 

На топливном терминале «Гладкое» в Ленинградской области лаборанты сдадут экзамен на умение работать с испытательным оборудованием и безошибочно определять состав проб бензина и дизельного топлива. А сотрудники, управляющие нефтебазами, продемонстрируют не только знание стандартов и нормативов, но и умение работать с цифровыми решениями.

На специально подготовленной для состязаний площадке водители бензовозов продемонстрируют скорость реакции за рулем в экстремальных ситуациях и покажут элементы фигурного вождения на большегрузном транспорте. 

В этом году сотрудники сети АЗС «Газпромнефть» и «Газпромнефть-Терминала» будут соревноваться уже в 17 номинациях – по сравнению с пятью номинациями в первые годы конкурса. Это увеличение зримо отражает расширение профессиональных компетенций, необходимых для работы в топливном ретейле.

По итогам дня комиссия определит лучших представителей десяти профессий, имена которых будут озвучены 5 сентября.

Состав жюри конкурса профессионального мастерства включает как руководителей предприятий, так и победителей предыдущих лет, которые сами прошли все этапы испытаний и знают, что требуется для достижения наилучших результатов.

Победители получат профессиональное признание, денежные призы и ежемесячные надбавки к заработной плате в течение одного года, а также возможность стать наставниками для молодых сотрудников и войти в кадровый резерв компании.

Отметим, что конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» состоится в 15-й раз. Ежегодно растет его масштаб и значимость. Сегодня на АЗС и нефтебазах «Газпром нефти» в России, Белоруссии, Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане работает более 12 тысяч человек. И каждый четвертый из них принял активное участие в проекте, подав заявку на отбор. Конкурс служит эффективным инструментом для повышения профессиональных компетенций, обмена опытом и лучшими практиками управления заправочными станциями, нефтебазами и лабораториями. 

В Псковской области сеть АЗС «Газпромнефть» развивается с 2011 года. Первая АЗС сети открылась в центре Пскова на Рижском проспекте. В настоящее время сеть представлена шестью станциями, все они работают в режиме постоплаты, когда заправка предшествует оплате. На АЗС реализуется топливо Московского нефтеперерабатывающего завода. Самыми востребованными у псковских автомобилистов заправочными станциями являются АЗС на Рижском проспекте, АЗС в селе Дубище и АЗС в Великих Луках. Самыми популярными среди ценителей кофе G-Drive являются трассовые АЗС в городе Острове и селе Дубище. Именно на них поставлены рекорды продаж в 2024 году – 412 и 392 чашки горячих напитков соответственно.

Теги: #конкурс #азс #газпромнефть
Источник: Псковская Лента Новостей
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