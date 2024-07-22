Общество

Отказавшегося от разработки проекта сквера Героев подрядчика в Пскове не стали признавать недобросовестным

ООО «Архитектпроект» в Псковской области не стали включать в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону.

Специалисты Псковского УФАС России рассмотрели сведения, направленные муниципальным казенным учреждения города Пскова «Специализированный заказчик» в отношении ООО «Архитектпроект» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Заявитель указал, что заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по обустройству сквера Героев.

Комиссия Псковского УФАС по контролю в сфере закупок, изучив материалы дела, не установила умышленного уклонения от исполнения контракта ООО «Архитектпроект». Заказчик неоднократно менял условия проектирования, которые были оговорены первоначального заданием (например, необходимость размещения зарядной станции для автомобилей и другие). Общество неоднократно направляло заказчику откорректированные схемы обустройства сквера Героев. Также условиями контракта предусмотрены штрафные санкции в отношении исполнителя за нарушение условий контракта и возможность взыскания обеспечения исполнения контракта, что является инструментами воздействия на исполнителя при неоказании услуг, просрочке исполнения обязательств по контракту. В ведомстве отметили, что изыскательские работы были сданы и оплачены.

Согласно сведениям из ЕИС «реестр контрактов», у общества заключено 14 контрактов, из них пять находятся на исполнении. Комиссии пришла к выводу не включать ООО «Архитектпроект» в реестр недобросовестных поставщиков.

Смотрите также Проект обустройства сквера Героев заказали в Пскове

Напомним, сквер планируют расположить южнее памятника в честь 50-летия Красной Армии на Ленинградском шоссе в Пскове. Ранее сообщалось, что по задумке здесь будут увековечены имена Героев России, кавалеров орденов. Отдельная тематическая зона будет посвящена героям специальной военной операции.