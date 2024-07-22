Общество

Школьница из Пскова Александра Савенко стала лауреатом всероссийского конкурса «Большая перемена»

Школьница из Пскова Александра Савенко стала лауреатом II степени в финале всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов. Это флагманский проект Движения Первых, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

С 2021 года конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Образование». В этом году в финале встретились 700 школьников из 68 регионов России, а всего в конкурсе приняли участие 3,5 миллиона человек.

«Здорово, что воспитанница Гуманитарного лицея Пскова обошла такое количество конкурентов и достойно справилась со всеми испытаниями, заняв II место. Александра получила сертификат на поездку от программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие"», - рассказал губернатор.