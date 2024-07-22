Общество

Звезды «Дэдпула-3» попали в Книгу рекордов Гиннесса

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трейлеру фильма «Дэдпул-3».

Ролик с участием артистов набрал наибольшее количество просмотров за сутки. Отмечается, что его посмотрели 365 миллионов раз по всему миру в период с 11 по 12 февраля. «Что? По миллиону за каждый день в году — это так здорово!» — сказал Рейнольдс.

Сертификаты звездам вручили на утренней передаче на телеканале ITV This Morning. Рейнольдс и Джекман получили документ, подтверждающий, что трейлер нового фильма стал самым просматриваемым за 24 часа, пишет «Лента.ру».