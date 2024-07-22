Общество

Названы наиболее выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года

Август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами для отпуска в оставшийся период этого года, увеличить размер отпускных выплат можно, включив в период отдыха выходные дни, рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Размер отпускных зависит количества рабочих дней в месяце, чем их больше – тем выше сумма отпускных. Так, в августе нас ждут 22 рабочих дня, в сентябре – 21, в октябре – 23, в ноябре и в декабре – по 21. Таким образом, самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года - октябрь и август», - приводит слова Нечаевой РИА Новости.

Она отметила, что лучше всего планировать отпуск так, чтобы он начинался после получения премии - так размер отпускных будет больше.

«Если вы знаете, что скоро произойдет повышение зарплаты, то лучше отложить свой отпуск до тех пор, пока это повышение не вступит в силу», - посоветовала эксперт.

Нечаева также подчеркнула, что стоит учитывать выходные дни при планировании отпуска - за них также начисляются отпускные, что может увеличить общую сумму выплат.