Общество

Останки беременной женщины и детей обнаружили поисковики в Гдовском районе

Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в Гдовском районе. Об этом сообщает «Гдовская заря».

Фото: «Гдовская заря»

Поисковики «Неизвестного солдата» ведут раскопки на одном из огородов в деревне Добручи. Ранее были обнаружены останки 25 человек, 12 из которых оказались детьми.

«К вечеру 28 июля нами обнаружены останки 60 человек. 52 — эксгумированы, остаются ещё 8. Мы понимаем, что и это ещё не всё. Очевидно, что это захоронение времён Великой Отечественной войны и оно не госпитальное, скорее всего. Мы склонны предполагать, что это мирные жители, часть из которых местные, часть беженцев, попавших под артобстрел или авианалет. Поражает число погибших и захороненных здесь детей. Также обнаружены останки ещё одной беременной женщины», - рассказывает командир поискового отряда Андрей Нудьга.

Местных жителей, располагающих информацией об истории захоронения, призывают обратится к поисковикам.

«Вдруг в вашей памяти всплывут хоть какие-то воспоминания из рассказов бабушек, дедушек о событиях военных лет в Добручах или в округе, которые смогут пролить свет на историю этого захоронения, непременно поделитесь ими с поисковиками», – обратились гдовичам.