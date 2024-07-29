Общество

Роспотребнадзор в Псковской области за полгода снял с реализации более 5 кг плодоовощной продукции

Две партии плодоовощной продукции общим объемом 5,36 кг сняли с реализации в Псковской области за 6 месяцев 2024 года по результатам проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: архив ПЛН

В ходе надзорной деятельности за первые полгода сотрудники управления проверили 50 объектов, реализующих плодоовощную продукцию, исследовали более 200 проб овощей, плодов, ягод, бахчевых культур, в том числе 131 пробу импортируемой продукции.

Две пробы овощной продукции отечественного происхождения не прошли контроль на соответствие требованиям микробиологической безопасности. В 64 пробах импортируемой продукции выявлены остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании, но не превышающих установленные нормы.

Наиболее частые нарушения: отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, необходимых для отслеживания перемещений продукции, и нарушение условий хранения, установленных изготовителями.