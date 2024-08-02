Общество

Wildberries официально объединилась с Russ

ООО «Вайлдберриз» сменилось на ООО «РВБ» в российских версиях оферт, тем самым РВБ - совместное предприятие Wildberries и крупнейшего оператора наружной рекламы в России, группы Russ - приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами, следует из сообщения пресс-службы Wildberries.

«ООО "РВБ" приняло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Изменения вступили в силу в офертах - 5 августа», - говорится в сообщении.

Уточняется, что партнёры и клиенты были оповещены о смене юридического лица заранее, а в ежедневной работе Wildberries ничего не изменилось - все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме, пишет РИА Новости.

Совместное предприятие ООО «РВБ» было учреждено в процессе объединения Wildberries и крупнейшего оператора наружной рекламы в России - группы Russ.

В начале июля маркетплейс и Russ учредили ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а её генеральный директор Роберт Мирзоян также выступает и как исполнительный директор группы Russ.