Общество

Сирену включат в Псковской области 7 августа

Плановую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области проведут 7 августа. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Псковской области.

В 8:00 (региональный уровень) и 8:10 (муниципальный уровень) будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 11.00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в городе Пскове и городе Великие Луки.