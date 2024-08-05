Общество

«Терем-теремок» и «Колобок» оказались любимыми сказками юных псковичей — исследование

Эксперты цифровой экосистемы МТС совместно с холдингом МТС Медиа и книжным сервисом Строки изучили, какие книги родители читают своим детям в возрасте до 9 лет, насколько востребованы сказки современных российских авторов и кого дети хотят видеть героями сказок.

Фото: пресс-служба МТС по СЗФО

18% всех опрошенных родителей, или примерно каждый пятый, отметили, что их ребенок отдает предпочтение человеку как главному герою книжки. Однако у детей разного возраста пожелания различаются: дети до 5 лет чаще просят читать сказки и истории про дружбу, причем они хотят видеть главными героями сказочных существ, волшебных персонажей или зверей. Ребенок же от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения: как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей.

Топ-5 любимых видов сказок у детей сегодня:

Традиционные русские сказки: 79% респондентов подтверждают, что «Терем-теремок» и «Колобок» остаются самыми любимыми сказками их детей. Сказки народов мира: 69% детей выбирают культовые зарубежные сказки «Красная шапочка» или «Золушка». Произведения советских писателей: добрые советские сказки выбрали 50% ответивших (поклонники здесь отметили «Приключения Незнайки» и «Крокодила Гену и его друзей»). Сказки зарубежных авторов XIX-XX века: 34% респондентов отдали предпочтение «Алисе в Стране чудес» и «Дюймовочке». Сказки современных российских авторов: их выбрали 28% ответивших (родители отмечают, что читают своим детям «Приключения необыкновенных принцесс», «Баба Яга на Новый год», «Мышонок Усик», «Скарабей сердца», «Проклятие крокодила» — все эти произведения можно найти в сервисе Строки).

Также эксперты МТС Медиа отмечают, что 80% родителей читают с детьми бумажные книги, 58% предпочитают слушать аудиоверсии и только 27% выбирают электронные книги, а 42% родителей вообще придумывают сказки самостоятельно.