«Терем-теремок» и «Колобок» оказались любимыми сказками юных псковичей — исследование

Эксперты цифровой экосистемы МТС совместно с холдингом МТС Медиа и книжным сервисом Строки изучили, какие книги родители читают своим детям в возрасте до 9 лет, насколько востребованы сказки современных российских авторов и кого дети хотят видеть героями сказок.
Фото: пресс-служба МТС по СЗФО
18% всех опрошенных родителей, или примерно каждый пятый, отметили, что их ребенок отдает предпочтение человеку как главному герою книжки. Однако у детей разного возраста пожелания различаются: дети до 5 лет чаще просят читать сказки и истории про дружбу, причем они хотят видеть главными героями сказочных существ, волшебных персонажей или зверей. Ребенок же от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения: как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей.
Топ-5 любимых видов сказок у детей сегодня:
Также эксперты МТС Медиа отмечают, что 80% родителей читают с детьми бумажные книги, 58% предпочитают слушать аудиоверсии и только 27% выбирают электронные книги, а 42% родителей вообще придумывают сказки самостоятельно.