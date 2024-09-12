Недвижимость

Дополнительные 142 млрд рублей выделят на «Семейную ипотеку»

Дополнительно 142 миллиарда рублей из резервного фонда правительства будет направлено на субсидирование «Семейной ипотеки», сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

«Эта мера позволит сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере 6% для граждан с детьми», - отметил депутат.

Ещё 269,8 миллиарда рублей пойдёт на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».

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Необходимость выделения допфинансирования связана, в том числе, с повышением ключевой ставки Банка России, пояснил Александр Козловский.