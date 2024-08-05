Общество

Опубликована программа праздничных мероприятий к 80-летию освобождения Печорского района

Опубликована программа праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня освобождения Печорского района от фашистско-немецких захватчиков.

80-ую годовщину со дня освобождения Печорского района отмечают 11 августа. В годы Великой Отечественной войны на фронтах погибло 1680 печерян, 23 подпольщика, более 500 мирных жителей.

Бои по освобождению Печорского края первой начала 24 июля 1944 года в районе деревни Бабино 85-я стрелковая дивизия. Ее части 25 июля вышли в район деревень Юшково, Марково, где и вели бои до 28 июля, когда дивизия после понесенных потерь была выведена во второй эшелон.

30 июля начала наступление 146-я дивизия, частями 291-й дивизии был освобожден Изборск, 31 июля вступили в бой полки 326-й и 33-й дивизий, сообщает «Календарь знаменательных и памятных дат на 2024 год».

10 августа после сильной артподготовки начался штурм укреплений линии «Мариенбург». Вражеская оборона после упорного сопротивления фашистов на отдельных участках была прорвана. Продолжались бои и 11 августа. В этот день к 9 часам утра части 86-й и 326-й дивизий захватили два моста через реку Пижма (Пиуза), форсировали ее, подошли к железной дороге Печоры (Петсери) – Валга и освободили станцию Лепассааре. В середине дня 309-й стрелковый полк во взаимодействии с 1025-м полком 291-й дивизии освободил Печоры.

Силами двух десятков дивизий при поддержке пятидесяти частей усиления был освобожден Печорский район. В боях по изгнанию врага с его территории погибло 2617 солдат и офицеров Красной Армии, прах их покоится теперь в одиннадцати братских воинских захоронениях.