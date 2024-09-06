Общество

Институт Роструда откроется на базе Петербургского университета

Институт Роструда по подготовке кадров в сфере защиты трудовых прав начнет действовать в структуре Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна в этом году, сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ со ссылкой на Минтруд России.

«В этом году начнет свою работу Институт Федеральной службы по труду и занятости, созданный на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Соответствующее соглашение подписали руководитель Роструда Михаил Иванков и ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов», - отмечается в сообщении.

Роструд и Институт будут выстраивать систему непрерывной подготовки кадров через внедрение профильного обучения в системе высшего образования и дополнительного профессионального образования. Будут открыты образовательные программы в бакалавриате, специалитете, магистратуре, а также блок программ дополнительного профессионального образования.

Основное направление работы института будет сосредоточено на подготовке специалистов, которые будут обладать необходимыми компетенциями для работы как в федеральной инспекции труда, так и на крупных российских предприятиях.