Недвижимость

Выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз по итогам августа

По итогам августа выдачи IT-ипотеки просели в 17 раз — с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей, следует из отчетности корпорации «Дом.рф». IT-ипотека кардинально поменялась, и сегмент клиентов, которые подходят под ее условия, существенно «сузился», подчеркнули в пресс-службе ВТБ. С 1 августа из госпрограммы исключили Москву и Санкт-Петербург.

Об изменении условий IT-ипотеки стало известно только 31 июля. Как правило, участникам рынка требуется время, чтобы перестроить кредитный конвейер, пояснил представитель Абсолют Банка. Так, «Сбер» возобновил выдачи по программе только в последнюю декаду августа, подчеркнули в пресс-службе организации.

В июле 2024 года банки еще выдавали предварительно одобренные кредиты по старым правилам, сообщили «Известиям» в Минцифры. Заявки, поданные в августе на новых условиях, еще находятся на рассмотрении, поэтому в ведомстве считают, что о результатах пока говорить преждевременно.

«С учетом востребованности ИТ-ипотеки у специалистов из двух столиц изменения в любом случае должны были серьезно сократить ее выдачи», — заявил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Даже если бы банки сразу смогли приступить к оформлению ИТ-ипотеки на новых условиях, выдачи в рамках этой госпрограммы бы существенно сократились, уверен эксперт. В ближайшие месяцы они вряд ли восстановятся до значений июля, пишут «Известия».

После корректировки условий ставка по IT-ипотеке выросла с 5% до 6% годовых, а лимит сократился до 9 млн во всех регионах (раньше в городах-миллионниках он достигал 18 млн рублей). Сократилось и число компаний, работники которых могут рассчитывать на одобрение заявки по этой госпрограмме (теперь эти организации не только должны иметь соответствующий статус, но и быть получателем налоговых льгот).