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Культура

Дмитрий Быстров: Рад, что Остров вновь войдет в киноленту

10.09.2024 10:27|ПсковКомментариев: 0

Город Остров вновь стал съемочной площадкой для фильма. Съемочная группа работает над кинокартиной «Супер ангел». Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Это детско-юношеская картина режиссера Александра Ковтунца.

«Посетил площадку, где сейчас идет интенсивная работа. Много островичей снимаются в массовках, а наши уникальные цепные мосты являются одной из декораций, и точно – самой красивой! Рад, что Остров вновь войдет в киноленту, ведь у нашего города богатая киношная история!» - поделился Дмитрий Быстров. 

Пресс-портрет
Быстров Дмитрий Михайлович глава Островского района
Теги: #остров
Источник: Псковская Лента Новостей
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