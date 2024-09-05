Происшествия

Входная дверь в квартиру горела на Запсковье

Наружная обивка входной двери в квартире дома в Пскове была повреждена при пожаре 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 4:57 поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Звездной в Пскове. Причина устанавливается. Для ликвидации возгорания привлекались 9 специалистов МЧС России и 3 единицы техники.

В этот же день в 9:41 ликвидировано возгорание в жилом доме в деревне Шевелево Псковского района. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Огнеборцами МЧС России спасён соседний жилой дом и две хозяйственные постройки. К тушению привлекались 8 специалистов и 3 единицы техники.