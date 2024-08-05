Общество

Кто в России получает двойную пенсию, рассказала экономист

Двойную пенсию в настоящий момент могут получать граждане с инвалидностью и бывшие военнослужащие при наличии гражданского стажа. Об этом рассказала завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

Российским законодательством предусматривается выплата пенсии в двойном размере для инвалидов, которые по достижению пенсионного возраста могут получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности.

«Также двойная пенсия предусмотрена для бывших военнослужащих. Для них выплаты от Социального фонда России предусмотрены при наличии стажа по гражданским специальностям», - рассказала эксперт.

Татьяна Подольская отметила, что страховые пенсии выше среднего получают сельские жители, Герои Труда, чернобыльцы, инвалиды I группы. Для них предусмотрены специальные доплаты, пишет «Прайм».

По словам эксперта, основным видом пенсии на сегодняшний день является пенсия по старости (в среднем - 22 418,8 рубля), которую сейчас получает 81,31% российских пенсионеров.