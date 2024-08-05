Общество

Педофилам, садистам и фетишистам запретят водить машину

В России могут запретить водить машину людям с расстройством сексуального поведения. Проект распоряжения правительства, разработанный Минздравом, размещен для общественного обсуждения, сообщает «Российская газета».

Документом предусмотрен новый перечень заболеваний. Он представлен кодами по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Так, в числе диагнозов значатся расстройства сексуального предпочтения под кодом F65, в том числе - фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм, а также расстройства половой идентификации под кодом F64, к которым относятся транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

В новом перечне перечислены и другие заболевания: симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения, слепота бинокулярная.

Планируется, что документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.