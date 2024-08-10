Общество

Жители Псковской области могут проголосовать за подключение к интернету деревень и сёл

Жители Псковской области могут проголосовать за подключение к интернету деревень и сёл в рамках программы «Устранение цифрового неравенства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане России, зарегистрированные в Псковской области.

В этом году голосование продлится до 17 ноября. Проголосовать можно двумя способами: онлайн на Госуслугах (если есть подтвержденная учетная запись) или письмом в Минцифры Почтой России.

На странице голосования необходимо выбрать населенный пункт своего региона. Письмо в Минцифры может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет.

Благодаря программе за последние 4 года к мобильному интернету подключили почти 5 тыс деревень и сел, где проживает от 100 до 500 человек. Около 4 тыс из них были подключены с помощью голосования. Жители регионов отдали почти 2,5 млн голосов за те села, где связь должна появиться приоритетно.

В голосовании 2023 года за установку базовых станций в 2024 участие через портал Госуслуг приняли порядка 3,4 тысячи жителей Псковской области. По итогам голосования в регионе появится еще 10 вышек.

Добавим, федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» развивается в рамках президентского нацпроекта «Цифровая экономика».