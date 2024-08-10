Общество

Российские школьники назвали самые привлекательные для работы сферы

Современные школьники больше всего интересуются профессиями в сфере дизайна, 3D-моделирования, психологии и IT, при этом в качестве дальнейшего обучения они чаще всего выбирают науки об обществе, инженерные и технические специальности. Об этом говорится в исследовании платформы профориентации «Профилум».

«Исследование показало, что мальчики и девочки выбирают похожие профессии. Так, в общей выборке в топ-10 самых выбираемых профессий вошли: дизайнер интерьера, веб-дизайнер, художник, гейм-дизайнер, графический дизайнер, психолог, спортсмен, 3D-моделлер, видеомонтажер, 3D-аниматор», - говорится в итогах исследования.

По словам сооснователя «Профилума» Виталия Алтухова, дети зачастую выбирают профессии, которые на слуху и популярны и в которых часто возникает высокая конкуренция. «Сейчас общая профориентация внедрена в школьную программу, однако ученикам важно не только рассказывать о многообразии мира профессий, но и доносить, какие специалисты востребованы сейчас в родном регионе. Вкупе с возможностями подобрать действительно подходящую карьерную траекторию на основе интересов и способностей, это позволяет молодежи реалистично планировать свое будущее, в том числе не покидая свой регион ради учебы или карьеры», - заметил он.

Отмечается, что школьники также выбирали направления обучения, на которые они в дальнейшем планируют поступить. В топ-5 наиболее популярных направлений вошли науки об обществе (15,6%), инженерное дело, технологии и технические науки (15,2%), информатика и компьютерные науки (13,7%), здравоохранение и медицина (13%), искусство и культура (12,9%).

Кроме того, исследование показало, какие кружки посещают большинство школьников. Так, для девочек наиболее популярными направлениями занятий являются английский язык (12%), спортивные и современные танцы (9,4% и 8,4%) и живопись (8,8%). Мальчики чаще ходят на игровые виды спорта с мячом (12,8%), боевые искусства (10,2%) и плавание (7,2%). В будущем девочки хотели бы ходить на кружки по фотографии (10%), психологии (9,7%), пение и вокал (8,8%), мальчики - на финансовую грамотность (6,4%), компьютерную анимацию (6,3%) и стрелковый спорт (6,3%), пишет ТАСС.

Исследование, базирующееся на результатах профдиагностик, было проведено среди 12 тыс. учеников 6-11-х классов.