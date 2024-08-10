Северное сияние наблюдали ночью жители Псковской области

Очередное северное сияние запечатлели жители Псковской области в ночь с 12 на 13 августа. Снимками псковичи подлились в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Сергей Матвеев / «АстроПсков»
Нетипичное для региона явления смогли наблюдать жители Псковского района. Сияние видели в деревне Неелово.
Фото: Татьяна Моторина / «АстроПсков»
Фотографиями «сияющего Порхова» поделился очевидец Алексей Никифоров.
Фото: Алексей Никифоров / «АстроПсков»
«Порхов сияет», - написал он.
Северное сияние также наблюдали в Гдове.
Фото: Елизавета Леонтьева / «АстроПсков»
Дновцы тоже поделились снимками явления.
Фото: Алина Копылова / «АстроПсков»